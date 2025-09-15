Фото: БЭБ

В Черновицкой области разоблачили гражданина Грузии, пытавшегося вывезти за границу 260 тысяч долларов (более 11 млн грн)

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

Мужчина был водителем рейсового автобуса "Хмельницкий – Стамбул". Валюту он спрятал в тайнике в моторном отсеке, замаскировав под проводку. Во время таможенного досмотра автобуса работники Черновицкой таможни вместе с правоохранителями обнаружили тайник с деньгами.

Средства и автобус, зарегистрированный на иностранную компанию, изъяли и арестовали по решению суда.

Водителю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201-3 УК Украины (покушение на контрабанду товаров). Следствие продолжается.

Напомним, ранее 46-летний львовянин пытался вывезти из Украины более 5 млн грн наличными в валюте. Декларированную часть денег вернули собственнику, а незадекларированные средства – изъяли до решения суда.