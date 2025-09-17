19:10  17 вересня
На Полтавщині російський дрон влучив в АЗС
12:24  17 вересня
На Полтавщині приміський потяг збив жінку
11:35  17 вересня
На Київщині врятували чоловіка, який впав у 15-метровий колодязь
17 вересня 2025, 18:09

На кордоні з Польщею почали тестувати нову систему контролю

17 вересня 2025, 18:09
ілюстративне фото: з відкритих джерел
На українсько-польському кордоні у деяких пунктах пропуску прикордонники Польщі розпочали тестування нової біометричної системи контролю. Через це можливі затримки оформлення громадян

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

За даними прикордонників, станом на вечір 17 вересня ситуація в пунктах пропуску на Львівщині наступна:

"Шегині" – 150 авто;

"Краківець" – 20 авто;

"Нижанковичі" – 10 авто;

"Смільниця", "Угринів", "Грушів" та "Рава-Руська" – працюють без затримок.

"У деяких пунктах пропуску польські прикордонники розпочали тестування нової біометричної системи контролю. Вона передбачає зчитування облич та відбір відбитків пальців, як під час в’їзду, так і виїзду з України. Через додаткові процедури оформлення громадян може тривати дещо довше", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, із 10 вересня в Україні вступили в дію оновлені правила реєстрації в системі єЧерга для водіїв. Відтепер не потрібно подавати заявку в модуль "18-60" (відомий як "Шлях").

16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
07 серпня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Всі публікації »
