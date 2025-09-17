На кордоні з Польщею почали тестувати нову систему контролю

ілюстративне фото: з відкритих джерел

На українсько-польському кордоні у деяких пунктах пропуску прикордонники Польщі розпочали тестування нової біометричної системи контролю. Через це можливі затримки оформлення громадян

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

За даними прикордонників, станом на вечір 17 вересня ситуація в пунктах пропуску на Львівщині наступна:

"Шегині" – 150 авто;

"Краківець" – 20 авто;

"Нижанковичі" – 10 авто;

"Смільниця", "Угринів", "Грушів" та "Рава-Руська" – працюють без затримок.

"У деяких пунктах пропуску польські прикордонники розпочали тестування нової біометричної системи контролю. Вона передбачає зчитування облич та відбір відбитків пальців, як під час в’їзду, так і виїзду з України. Через додаткові процедури оформлення громадян може тривати дещо довше", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, із 10 вересня в Україні вступили в дію оновлені правила реєстрації в системі єЧерга для водіїв. Відтепер не потрібно подавати заявку в модуль "18-60" (відомий як "Шлях").