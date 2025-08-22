Кабмин расширил программу безвозмездного зубопротезирования для военных

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Теперь безвозмездную стоматологическую помощь будут получать:

военнослужащие-иностранцы и люди без гражданства, проходящие военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины, разведывательном органе Минобороны, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины;

украинцы, пережившие плен.

Чтобы воспользоваться услугой пациентам, нужно будет обратиться в учреждения здравоохранения, которые имеют заключенный договор с Национальной службой здоровья Украины за соответствующими пакетами.

