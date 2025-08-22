11:54  22 августа
Кабмин расширил программу безвозмездного зубопротезирования для военных


Правительство расширило программу безвозмездного зубопротезирования для защитников Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Теперь безвозмездную стоматологическую помощь будут получать:

  • военнослужащие-иностранцы и люди без гражданства, проходящие военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины, разведывательном органе Минобороны, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины;
  • украинцы, пережившие плен.

Чтобы воспользоваться услугой пациентам, нужно будет обратиться в учреждения здравоохранения, которые имеют заключенный договор с Национальной службой здоровья Украины за соответствующими пакетами.

Как сообщалось, участники боевых действий смогут получить дополнительные 14 дней отпуска. Соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.

