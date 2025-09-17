У МОЗ пояснили, чому для відвідування басейну не потрібні жодні довідки

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Україні немає жодних офіційних підстав вимагати медичну довідку для відвідування басейну

Як передає RegioNews, про це заявили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Зазвичай як у приватних, так і комунальних басейнах у клієнтів вимагають медичну довідку, де зазначено, що лікар дозволяє людині плавати у загальному басейні.

Як правило, такі довідки дійсні 180 днів, після чого їх потрібно поновлювати.

Однак у МОЗ запевняють, що насправді в Україні немає жодного законодавчого документа та підстав, які б зобов'язували людину надавати медичну довідку для відвідування басейну.

"Міністерство охорони здоров'я не затверджувало ані форми такої довідки, ані інструкції для її заповнення. Ба більше, санітарні правила та норми для плавальних басейнів також не містять жодних вимог щодо обов'язкового медичного огляду для відвідувачів. Не вимагають таку довідку і в інших країнах світу", – йдеться у повідомленні.

