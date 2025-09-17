12:42  17 вересня
17 вересня 2025, 17:21

У МОЗ пояснили, чому для відвідування басейну не потрібні жодні довідки

17 вересня 2025, 17:21
ілюстративне фото: з відкритих джерел
В Україні немає жодних офіційних підстав вимагати медичну довідку для відвідування басейну

Як передає RegioNews, про це заявили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Зазвичай як у приватних, так і комунальних басейнах у клієнтів вимагають медичну довідку, де зазначено, що лікар дозволяє людині плавати у загальному басейні.

Як правило, такі довідки дійсні 180 днів, після чого їх потрібно поновлювати.

Однак у МОЗ запевняють, що насправді в Україні немає жодного законодавчого документа та підстав, які б зобов'язували людину надавати медичну довідку для відвідування басейну.

"Міністерство охорони здоров'я не затверджувало ані форми такої довідки, ані інструкції для її заповнення. Ба більше, санітарні правила та норми для плавальних басейнів також не містять жодних вимог щодо обов'язкового медичного огляду для відвідувачів. Не вимагають таку довідку і в інших країнах світу", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні з 8 по 14 вересня (крім Луганської області) зареєстровано 14 926 випадків COVID-19 – на 3,5% більше, ніж за попередній тиждень. За цей період зафіксовано 19 летальних випадків.

16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
