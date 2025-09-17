21:49  16 сентября
Известный украинский футболист был задержан при попытке незаконного пересечения границы
21:29  16 сентября
В Умани ввели новую систему уплаты туристического сбора для паломников
18:31  16 сентября
В Одесской области переименовали еще несколько улиц
17 сентября 2025, 00:17

Hermes, Chanel и Louis Vuitton: во Львовской области у водителя микроавтобуса нашли брендовые вещи на 1,5 млн грн

17 сентября 2025, 00:17
Фото: Львовская таможня
В пункте пропуска "Шегини – Медика" таможенники остановили микроавтобус Mercedes, перевозивший в Украину незадекларированные бренды Hermes, Chanel, Celine, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton и другие

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Львовскую таможню.

Водитель микроатобуса выбрал "зеленый коридор". В ходе осмотра авто работники таможни обнаружили 20 единиц незадекларированных брендовых сумок, обуви, кошельков и ювелирных изделий марок Hermes, Chanel, Celine, Yves Saint Laurent, Schiaparelli, Louis Vuitton, Messika. Примерная стоимость товаров – 1,5 млн гривен.

30-летний водитель из Харьковской области не смог объяснить происхождение и назначение товаров: мол, чужие люди передали – не знаю, что везу.

По факту нарушения таможенных правил составили протокол по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

Напомним, ранее иностранец на микроавтобусе Mercedes пытался ввезти во Львовскую область брендовую одежду и косметику на 2 миллиона гривен. Контрабанду обнаружили таможенники.

