Фото: Львовская таможня

В пункте пропуска "Шегини – Медика" таможенники остановили микроавтобус Mercedes, перевозивший в Украину незадекларированные бренды Hermes, Chanel, Celine, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton и другие

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Львовскую таможню.

Водитель микроатобуса выбрал "зеленый коридор". В ходе осмотра авто работники таможни обнаружили 20 единиц незадекларированных брендовых сумок, обуви, кошельков и ювелирных изделий марок Hermes, Chanel, Celine, Yves Saint Laurent, Schiaparelli, Louis Vuitton, Messika. Примерная стоимость товаров – 1,5 млн гривен.

30-летний водитель из Харьковской области не смог объяснить происхождение и назначение товаров: мол, чужие люди передали – не знаю, что везу.

По факту нарушения таможенных правил составили протокол по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

Напомним, ранее иностранец на микроавтобусе Mercedes пытался ввезти во Львовскую область брендовую одежду и косметику на 2 миллиона гривен. Контрабанду обнаружили таможенники.