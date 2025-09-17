12:42  17 вересня
17 вересня 2025, 16:13

Фіктивний шлюб не допоміг: вінницькі прикордонники затримали пару з Полтавщини

17 вересня 2025, 16:13
Фото: Могилів-Подільський прикордонний загін
Прикордонники Могилів-Подільського загону не дозволили подружжю з Полтавщини перетнути кордон через підозру у фіктивному шлюбі

Про це повідомляють на Facebook-сторінці Могилів-Подільського прикордонного загону, передає RegioNews.

У пункті пропуску "Могилів-Подільський" прикордонники припинили спробу виїзду за кордон подружжя з Полтавщини, що викликала підозру через можливу фіктивність шлюбу. Жінка з інвалідністю подорожувала разом із 30-річним чоловіком, з яким офіційно уклала шлюб лише десять днів тому.

Під час перевірки прикордонники з’ясували, що це не перша спроба "вивезення" чоловіка призовного віку. Попередній її чоловік, також призовного віку, раніше виїхав за кордон у супроводі жінки і більше на батьківщину не повернувся. Сама жінка повернулася в Україну у травні 2023 року, а вже в листопаді розлучилася.

Через ці обставини правоохоронці провели детальнішу перевірку документів та з’ясували, що шлюб подружжя має ознаки фіктивності. Під час співбесіди пара не змогла надати узгоджені відповіді на елементарні питання – де познайомилися, де проживають, як планують спільне життя.

Прикордонники відмовили у пропуску через державний кордон та повідомили про інцидент Національну поліцію. Фактично, дії жінки підпадають під ознаки злочину, передбаченого статтею 332 Кримінального кодексу України – "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

Раніше повідомлялося, у Львові чоловіка підозрюють у примусовому фіктивному шлюбі доньки для відстрочки мобілізації "клієнта". За даними слідства, за цю схему він отримав понад 200 тисяч гривень, а "наречений” тимчасово уникнув служби в армії.

фіктивний шлюб кордон перетин кордону жінка інвалідність ухилення від мобілізації
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
