Фото: Могилів-Подільський прикордонний загін

Прикордонники Могилів-Подільського загону не дозволили подружжю з Полтавщини перетнути кордон через підозру у фіктивному шлюбі

Про це повідомляють на Facebook-сторінці Могилів-Подільського прикордонного загону, передає RegioNews.

У пункті пропуску "Могилів-Подільський" прикордонники припинили спробу виїзду за кордон подружжя з Полтавщини, що викликала підозру через можливу фіктивність шлюбу. Жінка з інвалідністю подорожувала разом із 30-річним чоловіком, з яким офіційно уклала шлюб лише десять днів тому.

Під час перевірки прикордонники з’ясували, що це не перша спроба "вивезення" чоловіка призовного віку. Попередній її чоловік, також призовного віку, раніше виїхав за кордон у супроводі жінки і більше на батьківщину не повернувся. Сама жінка повернулася в Україну у травні 2023 року, а вже в листопаді розлучилася.

Через ці обставини правоохоронці провели детальнішу перевірку документів та з’ясували, що шлюб подружжя має ознаки фіктивності. Під час співбесіди пара не змогла надати узгоджені відповіді на елементарні питання – де познайомилися, де проживають, як планують спільне життя.

Прикордонники відмовили у пропуску через державний кордон та повідомили про інцидент Національну поліцію. Фактично, дії жінки підпадають під ознаки злочину, передбаченого статтею 332 Кримінального кодексу України – "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

