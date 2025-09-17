Синоптик рассказала, в каких областях ожидаются дожди и похолодание

иллюстративное фото: из открытых источников

Атмосферный фронт с дождями и низкими градусами 18 сентября переместится в восточном направлении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, завтра запад, север Украины, а также значительная часть центральных областей будут освобождаться от дождевых облаков и увидят солнышко, а вот на Левобережье пройдут завтра дожди и снизится температура воздуха.

В четверг максимальная температура воздуха в Украине составит +15…+20 градусов. Особенность завтрашнего дня – порывистый ветер северных направлений.

В Киеве завтра уже без дождя, вот ветер немного некомфортный, порывистый, в течение дня потеплеет до +19 градусов.

Ранее синоптики предупреждали, что погода в Украине резко ухудшится. Впрочем, через несколько дней в Украину снова вернется тепло.