Погода в Украине завтра резко изменится: к чему готовиться

иллюстративное фото: из открытых источников

Серьезное похолодание и дожди завтра, 17 сентября, ожидаются в Киеве и нескольких регионах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, температура воздуха в среду в столице будет колебаться в пределах +15…+17 градусов. Возможен дождь.

Дождливая и холодная погода будет преобладать 17 сентября в западных областях, на севере (кроме Сумщины), Винницкой области, Одесской области, в западных районах Черкасщины и Кропивницкого с районами. В этих регионах температура воздуха будет составлять +15…+19 градусов.

На остальной территории Украины ожидается сухая солнечная и теплая погода с температурой воздуха +20…+26 градусов.

"18 сентября атмосферный фронт сдвинется в восточном направлении, соответственно, дожди и более низкая температура воздуха охватят Левобережье Украины", – подытожила Н.Диденко.

Ранее синоптики предупредили об ухудшении погоды в большинстве областей Украины. Об этом предупредили специалисты Укргидрометцентра.