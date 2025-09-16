18:31  16 сентября
В Одесской области переименовали еще несколько улиц
17:06  16 сентября
В Ровно водитель BMW на пешеходном переходе смертельно травмировал женщину с собакой
16:50  16 сентября
На сайте Полтавского горсовета перепутали стихи Шевченко со строчками Яна Таксюра
UA | RU
UA | RU
16 сентября 2025, 19:39

Погода в Украине завтра резко изменится: к чему готовиться

16 сентября 2025, 19:39
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Серьезное похолодание и дожди завтра, 17 сентября, ожидаются в Киеве и нескольких регионах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, температура воздуха в среду в столице будет колебаться в пределах +15…+17 градусов. Возможен дождь.

Дождливая и холодная погода будет преобладать 17 сентября в западных областях, на севере (кроме Сумщины), Винницкой области, Одесской области, в западных районах Черкасщины и Кропивницкого с районами. В этих регионах температура воздуха будет составлять +15…+19 градусов.

На остальной территории Украины ожидается сухая солнечная и теплая погода с температурой воздуха +20…+26 градусов.

"18 сентября атмосферный фронт сдвинется в восточном направлении, соответственно, дожди и более низкая температура воздуха охватят Левобережье Украины", – подытожила Н.Диденко.

Ранее синоптики предупредили об ухудшении погоды в большинстве областей Украины. Об этом предупредили специалисты Укргидрометцентра.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
погода прогноз Синоптики похолодание дождь
В Украину идут дожди и похолодание
14 сентября 2025, 19:14
Продолжался более 40 лет: в Тернополе зафиксировали температурный рекорд
04 сентября 2025, 12:54
Без рекордов, но с контрастами: каким был август в Киеве
01 сентября 2025, 19:40
Все новости »
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
"Укрпочта" на грани дефолта, а директор Смелянский стабильно получает 1,2 млн грн зарплаты
16 сентября 2025, 19:21
Детектив НАБУ Магамедрасулов, который вел дело Миндича, получил новое подозрение
16 сентября 2025, 19:08
В Запорожье появится детский садик под землей
16 сентября 2025, 18:55
В Одесской области переименовали еще несколько улиц
16 сентября 2025, 18:31
На Закарпатье мошенники выманили в семьи военнопленного почти 3 миллиона
16 сентября 2025, 18:27
В Днепре судили бывшую помощницу судьи, работавшую на россиян
16 сентября 2025, 17:55
В Одесской области 44-летняя иностранка за 12 000 долларов переправляла мужчин в Молдову
16 сентября 2025, 17:29
Рынок погребений в Полтаве: как "свободные" места на закрытых кладбищах становятся платными
16 сентября 2025, 17:24
В Ровно водитель BMW на пешеходном переходе смертельно травмировал женщину с собакой
16 сентября 2025, 17:06
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Игорь Луценко
Все блоги »