Синоптик розповіла, у яких областях очікуються дощі та похолодання
Атмосферний фронт із дощами та низькими градусами 18-го вересня переміститься у східному напрямку
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.
За її словами, завтра захід, північ України, а також значна частина центральних областей звільнятимуться від дощових хмар і побачать сонечко, а ось на Лівобережжі пройдуть завтра дощі та знизиться температура повітря.
У четвер максимальна температура повітря в Україні становитиме +15…+20 градусів. Особливість завтрашнього дня – поривчастий вітер північних напрямків.
В Києві завтра вже без дощу, ось вітер трохи некомфортний, рвучкий, протягом дня потепліє до +19 градусів.
Раніше синоптики попереджали, що погода в Україні різко погіршиться. Втім, через декілька днів в Україну знову повернеться тепло.