17 вересня 2025, 13:51

Синоптик розповіла, у яких областях очікуються дощі та похолодання

17 вересня 2025, 13:51
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Атмосферний фронт із дощами та низькими градусами 18-го вересня переміститься у східному напрямку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, завтра захід, північ України, а також значна частина центральних областей звільнятимуться від дощових хмар і побачать сонечко, а ось на Лівобережжі пройдуть завтра дощі та знизиться температура повітря.

У четвер максимальна температура повітря в Україні становитиме +15…+20 градусів. Особливість завтрашнього дня – поривчастий вітер північних напрямків.

В Києві завтра вже без дощу, ось вітер трохи некомфортний, рвучкий, протягом дня потепліє до +19 градусів.

Раніше синоптики попереджали, що погода в Україні різко погіршиться. Втім, через декілька днів в Україну знову повернеться тепло.

16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
07 серпня 2025
