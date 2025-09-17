Синоптик розповіла, у яких областях очікуються дощі та похолодання

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Атмосферний фронт із дощами та низькими градусами 18-го вересня переміститься у східному напрямку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, завтра захід, північ України, а також значна частина центральних областей звільнятимуться від дощових хмар і побачать сонечко, а ось на Лівобережжі пройдуть завтра дощі та знизиться температура повітря.

У четвер максимальна температура повітря в Україні становитиме +15…+20 градусів. Особливість завтрашнього дня – поривчастий вітер північних напрямків.

В Києві завтра вже без дощу, ось вітер трохи некомфортний, рвучкий, протягом дня потепліє до +19 градусів.

Раніше синоптики попереджали, що погода в Україні різко погіршиться. Втім, через декілька днів в Україну знову повернеться тепло.