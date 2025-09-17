Верховна Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що відомо

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Сьогодні, 17 вересня, Верховна Рада схвалила законопроєкт №13266, який передбачає створення посади військового омбудсмана. Документ отримав підтримку 283 народних депутатів

Згідно з новим законом, військовий омбудсман контролюватиме дотримання прав військовослужбовців та правоохоронців у період бойових дій. До його обов'язків входитиме:

розгляд скарг,

проведення перевірок,

розробка рекомендацій,

підготовка щорічних звітів для Президента України.

Призначатиме військового омбудсмена глава держави строком на п'ять років.

Міністр оборони України Денис Шмигаль, коментуючи ухвалення закону, назвав це кроком до справедливості, до посилення нашої армії, до кращої обороноздатності держави.

"Створюємо нову сильну інституцію для захисту прав українських військовослужбовців. Це ще один крок в реалізації нашого спільного ключового пріоритету – забезпечення усіх потреб українського воїна", – зазначив Шмигаль.

Він уточнив, що військовий омбудсман здійснює демократичний цивільний контроль у сфері безпеки та оборони.

Як відомо, 8 травня 2025 року Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про запровадження посади військового омбудсмена, щоб забезпечити захист прав та свобод українських військових.

