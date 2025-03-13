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13 марта 2025, 12:41

В Украине работает официальная почта для обращений по защите прав военных

13 марта 2025, 12:41
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Отныне военные и члены их семей могут направлять обращение по официальному электронному адресу уполномоченного Президента по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей

Об этом сообщает Офис Президента со ссылкой на военного омбудсмена Ольгу Кобылинскую (Решетилову), передает RegioNews.

По ее словам, в первые месяцы работы команда использовала разные каналы коммуникации для приема обращений. Это позволило оперативно решить острейшие вопросы, определить наиболее распространенные проблемы и настроить эффективное взаимодействие для их устранения.

Чтобы подать обращение на рассмотрение уполномоченной Президента, необходимо:

  • подготовить письменное заявление (как печатное, так и написанное от руки) на имя уполномоченного, подробно изложив сущность вашего обращения;
  • добавить все необходимые документы, подтверждающие обоснованность вашей просьбы;
  • отправить заявление вместе с сопроводительными документами по официальному электронному адресу zpv@apu.gov.ua, указав также свою электронную почту и мобильный номер для обратной связи.

В течение переходного периода, который продлится до 7 апреля, обработка обращений, ранее поступавших через мессенджеры, все еще будет осуществляться.

Напомним, в центры рекрутинга украинской армии в феврале обратились 5 341 человек.

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