Благодійні внески у школи: що потрібно знати батькам – освітній омбудсмен

Освітній омбудсмен Надія Лещик зазначила, що батьки можуть надавати благодійні внески для підтримки закладів освіти, однак це не є їхнім обов'язком.

Про це йдеться в повідомленні освітнього омбудсмена, передає RegioNews.

"Отримую звернення та помічаю у публічному просторі повідомлення про збір внесків у так звані фонди класів, закладів освіти чи благодійні організації, які нібито пов’язані із школою. З початком повномасштабного вторгнення кількість таких випадків зменшилася, але останнім часом проблема знову загострюється", – зазначила Лещик.

Вона підкреслила, що згідно зі статтею 53 Конституції України держава гарантує безоплатну повну загальну середню освіту в державних і комунальних закладах. Таким чином, жодні внески не можуть бути обов’язковими.

Крім того, омбудсмен пояснила, що державні та комунальні навчальні заклади не мають права створювати благодійні або громадські організації. Якщо батьки перераховують кошти на рахунки таких організацій, немає гарантій, що гроші дійдуть до школи.

"Державний чи комунальний заклад освіти не може відмовити у зарахуванні дитини через несплату благодійних внесків або вимагати їх як обов’язкову умову навчання", – додала Лещик.

Якщо батьки хочуть зробити благодійний внесок, він має бути перерахований на казначейський рахунок закладу освіти, а всі кошти та матеріальні цінності мають обов'язково потрапити на баланс школи.

