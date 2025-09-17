08:15  17 вересня
На Донеччині судитимуть правоохоронця та ексвійськового за "бізнес" на ухилянтах
08:09  17 вересня
На залізниці в Києві 13-річний підліток впав між вагонами і втратив ногу
00:17  17 вересня
Hermes, Chanel і Louis Vuitton: на Львівщині у водія мікроавтобуса знайшли брендові речі на 1,5 млн грн
UA | RU
UA | RU
17 вересня 2025, 10:56

Благодійні внески у школи: що потрібно знати батькам – освітній омбудсмен

17 вересня 2025, 10:56
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Освітній омбудсмен Надія Лещик зазначила, що батьки можуть надавати благодійні внески для підтримки закладів освіти, однак це не є їхнім обов'язком.

Про це йдеться в повідомленні освітнього омбудсмена, передає RegioNews.

"Отримую звернення та помічаю у публічному просторі повідомлення про збір внесків у так звані фонди класів, закладів освіти чи благодійні організації, які нібито пов’язані із школою. З початком повномасштабного вторгнення кількість таких випадків зменшилася, але останнім часом проблема знову загострюється", – зазначила Лещик.

Вона підкреслила, що згідно зі статтею 53 Конституції України держава гарантує безоплатну повну загальну середню освіту в державних і комунальних закладах. Таким чином, жодні внески не можуть бути обов’язковими.

Крім того, омбудсмен пояснила, що державні та комунальні навчальні заклади не мають права створювати благодійні або громадські організації. Якщо батьки перераховують кошти на рахунки таких організацій, немає гарантій, що гроші дійдуть до школи.

"Державний чи комунальний заклад освіти не може відмовити у зарахуванні дитини через несплату благодійних внесків або вимагати їх як обов’язкову умову навчання", – додала Лещик.

Якщо батьки хочуть зробити благодійний внесок, він має бути перерахований на казначейський рахунок закладу освіти, а всі кошти та матеріальні цінності мають обов'язково потрапити на баланс школи.

Нагадаємо, з 2027 року державна підсумкова атестація у форматі зовнішнього незалежного оцінювання стане обов'язковою для всіх учнів 4 класів. Пілотне тестування нового формату оцінювання охопить 10 тисяч учнів початкової школи навесні 2026 року.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна школи школярі батьки благодійні внески Омбудсмен освітні заклади освіта
"Пакунок школяра": на що українці найчастіше витрачають гроші
15 вересня 2025, 17:14
Студентів-першокурсників, які протягом 10 днів не відвідували заняття, передаватимуть ТЦК
15 вересня 2025, 15:59
Всі новини »
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
Від мрії до бізнесу: як грант допоміг харків'янці створити власний бренд сумок
17 вересня 2025, 12:32
На Полтавщині приміський потяг збив жінку
17 вересня 2025, 12:24
Росіяни атакували пожежну частину на Донеччині: рятувальники не постраждали
17 вересня 2025, 11:57
Херсонщина під ударом: чотири дрони РФ знищили житловий будинок
17 вересня 2025, 11:39
На Київщині врятували чоловіка, який впав у 15-метровий колодязь
17 вересня 2025, 11:35
Чи вірять українці в перемогу - свіже опитування КМІС
17 вересня 2025, 11:25
На Харківщині запрацював перший Центр безпеки громади
17 вересня 2025, 11:07
Нічна атака дронами на Черкащині: рятувальники загасили пожежу
17 вересня 2025, 10:51
В Умані 39-річний чоловік намагався ножем вбити 18-річного колегу
17 вересня 2025, 10:38
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »