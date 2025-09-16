Відомого українського футболіста затримали під час спроби незаконного перетину кордону

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Колишнього воротаря низки українських клубів Артура Рудька було затримано при спробі незаконного перетину кордону

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Sport Arena.

Як зазначається, це сталося коли ексголкіпер "Динамо" та "Шахтаря" намагався залишити територію України.

За неофіційною інформацією, зараз Артур Рудько вже проходить базову військову підготовку в одному з навчальних центрів ЗСУ.

Нагадаємо, Рудько устиг пограти за такі клуби, як "Динамо", "Шахтар, "Чорноморець" та "Металіст".

