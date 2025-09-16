21:49  16 вересня
Відомого українського футболіста затримали під час спроби незаконного перетину кордону
21:29  16 вересня
В Умані ввели нову систему сплати туристичного збору для паломників
18:31  16 вересня
На Одещині перейменували ще декілька вулиць
UA | RU
UA | RU
16 вересня 2025, 21:49

Відомого українського футболіста затримали під час спроби незаконного перетину кордону

16 вересня 2025, 21:49
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Колишнього воротаря низки українських клубів Артура Рудька було затримано при спробі незаконного перетину кордону

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Sport Arena.

Як зазначається, це сталося коли ексголкіпер "Динамо" та "Шахтаря" намагався залишити територію України.

За неофіційною інформацією, зараз Артур Рудько вже проходить базову військову підготовку в одному з навчальних центрів ЗСУ.

Нагадаємо, Рудько устиг пограти за такі клуби, як "Динамо", "Шахтар, "Чорноморець" та "Металіст".

Як повідомлялось, на початку серпня у віці 25 років раптово помер відомий український футболіст. Йдеться про півзахисника луганської "Зорі" Володимира Білоцерковця.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
футбол події втеча за кордон ухилення від мобілізації
Матч Легенд у Лісабоні: збірна світу з Усиком програла Португалії
16 вересня 2025, 10:59
Подорож для ухилянтів за 13 тисяч доларів: у Києві затримали організатора незаконної схеми
11 вересня 2025, 18:45
На Одещині спіймали ділків, які хотіли переправити чоловіка до Молдови за 11,5 тисячі доларів
11 вересня 2025, 14:15
Всі новини »
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
Зеленський заявив, що гарантії безпеки для України майже готові
16 вересня 2025, 22:59
Поблизу Запоріжжя вирує масштабна пожежа
16 вересня 2025, 22:33
Відомий американський телеканал показав карту України без окупованого Криму
16 вересня 2025, 22:19
В Умані ввели нову систему сплати туристичного збору для паломників
16 вересня 2025, 21:29
Десятки міжнародних інвесторів зацікавились портом на Одещині
16 вересня 2025, 21:11
Зеленський зустрівся із депутатами "Слуги народу" і анонсував "важкі рішення"
16 вересня 2025, 20:49
Погода в Україні завтра різко зміниться: до чого готуватися
16 вересня 2025, 19:39
"Укрпошта" на межі дефолту, а директор Смілянський стабільно отримує 1,2 млн грн зарплати
16 вересня 2025, 19:21
Детектив НАБУ Магамедрасулов, який вів справу Міндіча, отримав нову підозру
16 вересня 2025, 19:08
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Ігор Луценко
Всі блоги »