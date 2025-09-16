Відомого українського футболіста затримали під час спроби незаконного перетину кордону
Колишнього воротаря низки українських клубів Артура Рудька було затримано при спробі незаконного перетину кордону
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Sport Arena.
Як зазначається, це сталося коли ексголкіпер "Динамо" та "Шахтаря" намагався залишити територію України.
За неофіційною інформацією, зараз Артур Рудько вже проходить базову військову підготовку в одному з навчальних центрів ЗСУ.
Нагадаємо, Рудько устиг пограти за такі клуби, як "Динамо", "Шахтар, "Чорноморець" та "Металіст".
Як повідомлялось, на початку серпня у віці 25 років раптово помер відомий український футболіст. Йдеться про півзахисника луганської "Зорі" Володимира Білоцерковця.
Матч Легенд у Лісабоні: збірна світу з Усиком програла ПортугаліїВсі новини »
16 вересня 2025, 10:59Подорож для ухилянтів за 13 тисяч доларів: у Києві затримали організатора незаконної схеми
11 вересня 2025, 18:45На Одещині спіймали ділків, які хотіли переправити чоловіка до Молдови за 11,5 тисячі доларів
11 вересня 2025, 14:15
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
Зеленський заявив, що гарантії безпеки для України майже готові
16 вересня 2025, 22:59Поблизу Запоріжжя вирує масштабна пожежа
16 вересня 2025, 22:33Відомий американський телеканал показав карту України без окупованого Криму
16 вересня 2025, 22:19В Умані ввели нову систему сплати туристичного збору для паломників
16 вересня 2025, 21:29Десятки міжнародних інвесторів зацікавились портом на Одещині
16 вересня 2025, 21:11Зеленський зустрівся із депутатами "Слуги народу" і анонсував "важкі рішення"
16 вересня 2025, 20:49Погода в Україні завтра різко зміниться: до чого готуватися
16 вересня 2025, 19:39"Укрпошта" на межі дефолту, а директор Смілянський стабільно отримує 1,2 млн грн зарплати
16 вересня 2025, 19:21Детектив НАБУ Магамедрасулов, який вів справу Міндіча, отримав нову підозру
16 вересня 2025, 19:08
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Всі блоги »