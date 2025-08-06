В возрасте 25 лет внезапно скончался известный украинский футболист

фото: Владимир Белоцерковец, ФК Заря Луганск

Футбольный клуб «Заря» сообщил о смерти своего футболиста. Ему было всего 25 лет

Об этом сообщает RegioNews соссылкой на пресс-службу луганского футбольного клуба.

"Сегодня, на 26-м году, оборвалась жизнь полузащитника луганской "Зари" Владимира Белоцерковца. Футбольный клуб "Заря" выражает искренние соболезнования близким и родственникам игрока. Мы все запомним его как профессионала, доброго и отзывчивого человека", - говорится в сообщении.

О причинах смерти 25-летнего футболиста информации пока нет.

Кроме "Зари" Белоцерковец выступал за такие клубы, как "Ингулец" и запорожский "Металлург".

Напомним, в начале июля в Испании в трагическом ДТП погиб известный футболист ФК Ливерпуль Диогу Жота. К моменту гибели ему было 28 лет.