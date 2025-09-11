Фото: Нацполиция

42-летний житель Киева получил подозрение. Он обещал организовать военнообязанному нелегальный выезд в Румынию

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Киевлянин обещал "клиенту" организовать выезд в Румынию за 13,5 тысячи долларов. Сначала мужчину довезли бы в Черновицкую область. После этого он должен был пешком перейти границу.

Злоумышленник был задержан после получения денег. Его действия правоохранители квалифицировали по двум статьям:

ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенная по предварительному сговору группой лиц, по корыстным мотивам);

ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием).

Напомним, ранее старшему инспектору полиции из Киева сообщили о подозрении в незаконной переправке военнообязанных через государственную границу. Всех мужчин переодевали в форму спецназовцев.