Погода в Україні завтра різко зміниться: до чого готуватися

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Серйозне похолодання та дощі завтра, 17-го вересня, очікуються у Києві та ще декількох регіонах

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, температура повітря у середу в столиці коливатиметься у межах +15…+17 градусів. Очікуються дощі.

Дощова й холодна погода переважатиме 17-го вересня у західних областях, на півночі (окрім Сумщини), на Вінниччині, на Одещині, у західних районах Черкащини та Кропивницького з районами. У цих регіонах температура повітря становитиме +15…+19 градусів.

На решті території України очікується суха сонячна та тепла погода з температурою повітря +20…+26 градусів.

"18-го вересня атмосферний фронт зсунеться у східному напрямку, відповідно, дощі та нижча температура повітря охоплять Лівобережжя України", – підсумувала Н.Діденко.

