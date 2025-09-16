18:31  16 вересня
На Одещині перейменували ще декілька вулиць
17:06  16 вересня
У Рівному водій BMW на пішохідному переході смертельно травмував жінку з собакою
16:50  16 вересня
На сайті Полтавської міськради переплутали вірші Шевченка з рядками Яна Таксюра
UA | RU
UA | RU
16 вересня 2025, 19:39

Погода в Україні завтра різко зміниться: до чого готуватися

16 вересня 2025, 19:39
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Серйозне похолодання та дощі завтра, 17-го вересня, очікуються у Києві та ще декількох регіонах

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, температура повітря у середу в столиці коливатиметься у межах +15…+17 градусів. Очікуються дощі.

Дощова й холодна погода переважатиме 17-го вересня у західних областях, на півночі (окрім Сумщини), на Вінниччині, на Одещині, у західних районах Черкащини та Кропивницького з районами. У цих регіонах температура повітря становитиме +15…+19 градусів.

На решті території України очікується суха сонячна та тепла погода з температурою повітря +20…+26 градусів.

"18-го вересня атмосферний фронт зсунеться у східному напрямку, відповідно, дощі та нижча температура повітря охоплять Лівобережжя України", – підсумувала Н.Діденко.

Раніше синоптики попередили про погіршення погоди у більшості областей України. Про це попередили фахівці Укргідрометцентру.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
погода прогноз Синоптики похолодання дощ
В Україну йдуть дощі та похолодання
14 вересня 2025, 19:14
Тримався понад 40 років: у Тернополі зафіксували температурний рекорд
04 вересня 2025, 12:54
Без рекордів, але з контрастами: яким був серпень у Києві
01 вересня 2025, 19:40
Всі новини »
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
"Укрпошта" на межі дефолту, а директор Смілянський стабільно отримує 1,2 млн грн зарплати
16 вересня 2025, 19:21
Детектив НАБУ Магамедрасулов, який вів справу Міндіча, отримав нову підозру
16 вересня 2025, 19:08
У Запоріжжі з'явиться дитячий садочок під землею
16 вересня 2025, 18:55
На Одещині перейменували ще декілька вулиць
16 вересня 2025, 18:31
На Закарпатті шахраї виманили в родини військовополоненого майже 3 мільйони
16 вересня 2025, 18:27
У Дніпрі судили колишню помічницю судді, яка працювала на росіян
16 вересня 2025, 17:55
На Одещині 44-річна іноземка за 12 000 доларів переправляла чоловіків до Молдови
16 вересня 2025, 17:29
Ринок поховань у Полтаві: як "вільні" місця на закритих кладовищах стають платними
16 вересня 2025, 17:24
У Рівному водій BMW на пішохідному переході смертельно травмував жінку з собакою
16 вересня 2025, 17:06
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Ігор Луценко
Всі блоги »