16 вересня 2025, 15:40

Укрпошта втратила 2,5 млрд грн від початку війни – компанія на межі дефолту

16 вересня 2025, 15:40
Фото: ілюстративне
Фінансові показники державної "Укрпошти" свідчать про критичне становище компанії, яка може опинитися на межі дефолту без додаткової підтримки

Про це йдеться в посиланні на проєкт бюджету на 2026 рік №14000, передає RegioNews.

Державна компанія "Укрпошта" продовжує демонструвати збиткову діяльність і наразі перебуває у критичному фінансовому становищі. За даними проєкту держбюджету на 2026 рік (№14000), у 2022–2024 роках підприємство отримало близько 2,5 млрд грн збитків. За цей період капіталізація компанії впала з 2,8 млрд грн до 0,2 млрд грн, що викликає занепокоєння уряду та Нацбанку.

У 2024 році "Укрпошта" зафіксувала черговий мінус у розмірі 413,2 млн грн. Це трохи менше, ніж у 2023-му, однак фінансова ситуація не покращилась. Ліквідність компанії знизилася на 9%, а боргове навантаження сягнуло 98% від активів. Поточні зобов’язання перевищують оборотні активи на 3,7 млрд грн, що фактично ставить під сумнів здатність підприємства виконувати свої обов’язки перед кредиторами.

Уряд визнає, що без докапіталізації "Укрпошта" може опинитися на межі дефолту. Необхідне фінансування оцінюють щонайменше у 826 млн грн станом на травень 2025 року. Компанія веде інвестиційні проєкти за кошти ЄБРР та ЄІБ для розвитку логістичної мережі. Серед варіантів порятунку розглядають передачу "Укрпошті" Першого інвестиційного банку для створення банку фінансової інклюзії, хоча НБУ висловлює застереження.

Прогнози для компанії неоднозначні. Базовий сценарій передбачає прибутковість після 2025 року через зростання ринку посилок та скорочення витрат. Альтернативні сценарії вказують на можливе збереження збитковості, що може призвести до відсутності надходжень у держбюджет у 2026 році. Нацбанк наголошує, що "Укрпошта" повинна підтвердити наміри конкретними діями, зокрема поданням документів на банківську ліцензію.

Раніше повідомлялося, "Укрпошта" заробила 424 млн грн на перших аукціонах з продажу нерухомості через систему "Прозорро.Продажі".

16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
