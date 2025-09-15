10:11  15 сентября
В Киеве работник автомойки угнал BMW клиента и разбил его в ДТП
08:20  15 сентября
Конфликт на религиозной почве: подросток подозревается в убийстве мужчины в Харькове
07:44  15 сентября
Взрыв и пожар на железной дороге Киевщины – начато расследование
15 сентября 2025, 10:57

В Украине за 5 месяцев змеи укусили полсотни человек: как защититься

15 сентября 2025, 10:57
Иллюстративное фото: из открытых источников
С апреля по август 2025 года в Украине зарегистрировано 50 случаев обращений к медикам из-за укусов змей – это на 18 случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди пострадавших – 15 детей

Об этом сообщил Центр общественного здоровья, сообщает RegioNews.

Отмечается, что больше всего случаев зафиксировано во Львовской области (31), далее – Полтавская (9), Житомирская (8), Закарпатская (1) и Кировоградская (1).

Медики напоминают о правилах безопасности во время пребывания в местностях, где могут быть змеи – заболоченные участки, берега водоемов, леса, горы или степи.

Рекомендуют носить брюки из плотной ткани и высокие ботинки, а перед тем, как сесть или стать на землю, постучать палкой, чтобы напугать змею.

Если вы встретили змею – не совершайте резких движений, а спокойно дождитесь, пока она отползет сама.

Как известно, в июле во Львовской области 86-летнего мужчину госпитализировали после укуса гадюки. Медики оценили его состояние как средней тяжести.

15 сентября 2025
