COVID-19 в Україні: за тиждень – 19 смертей та майже 15 тисяч нових випадків
В Україні з 8 по 14 вересня (крім Луганської області) зареєстровано 14 926 випадків COVID-19 – на 3,5% більше, ніж за попередній тиждень. За цей період зафіксовано 19 летальних випадків
Про це інформує RegioNews із посиланням на Центр громадського здоров'я.
Зазначається, що порівняно з аналогічним періодом 2024 року, кількість випадків захворювання за останні 4 тижні 2025 року знизилась на 14%.
Станом вересень в Україні підтверджено чотири випадки інфікування субваріантом штаму Омікрон NB.1.8.1 Німбус та 225 випадків субваріантом XFG Стратус
Медики наголошують, вакцинація залишається найефективнішим способом захиститися від будь-якого варіанту COVID-19. В Україні вона безкоштовна.
Більшості людей, які досі не вакцинувалися від COVID-19, достатньо отримати одне щеплення.
