COVID-19 в Україні: за тиждень – 19 смертей та майже 15 тисяч нових випадків

В Україні з 8 по 14 вересня (крім Луганської області) зареєстровано 14 926 випадків COVID-19 – на 3,5% більше, ніж за попередній тиждень. За цей період зафіксовано 19 летальних випадків

Про це інформує RegioNews із посиланням на Центр громадського здоров'я.

Зазначається, що порівняно з аналогічним періодом 2024 року, кількість випадків захворювання за останні 4 тижні 2025 року знизилась на 14%.

Станом вересень в Україні підтверджено чотири випадки інфікування субваріантом штаму Омікрон NB.1.8.1 Німбус та 225 випадків субваріантом XFG Стратус

Медики наголошують, вакцинація залишається найефективнішим способом захиститися від будь-якого варіанту COVID-19. В Україні вона безкоштовна.

Більшості людей, які досі не вакцинувалися від COVID-19, достатньо отримати одне щеплення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні з вересня можуть запровадити карантинні обмеження по областях через поєднане зростання захворюваності на COVID-19 та грип.