Стало известно, какую среднюю зарплату получают украинцы
Средняя заработная плата в июле 2025 года составила 26499 гривен
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает RegioNews со ссылкой на INTERFAX-Украина.
По данным ведомства, самый высокий уровень средней зарплаты в прошлом месяце зафиксирован в Киеве – 40 546 грн, самый низкий в Черновицкой области – 19 202 грн.
Среднесписочное количество штатных работников в Украине в июле 2025 года насчитывало 5,368 млн человек.
Напомним, в первом полугодии 2025 г. выручка украинских заведений питания выросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
