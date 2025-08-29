17:45  29 августа
29 августа 2025, 21:07

Стало известно, какую среднюю зарплату получают украинцы

29 августа 2025, 21:07
иллюстративное фото: из открытых источников
Средняя заработная плата в июле 2025 года составила 26499 гривен

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает RegioNews со ссылкой на INTERFAX-Украина.

По данным ведомства, самый высокий уровень средней зарплаты в прошлом месяце зафиксирован в Киеве – 40 546 грн, самый низкий в Черновицкой области – 19 202 грн.

Среднесписочное количество штатных работников в Украине в июле 2025 года насчитывало 5,368 млн человек.

Напомним, в первом полугодии 2025 г. выручка украинских заведений питания выросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

