НАБУ шукає антикризового піарника із зарплатнею 10 тисяч гривень на день

Оголошено вакансію на старшого радника з комунікацій для Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Антикорупційну ініціативу ЄС в Україні.

Фахівець повинен надавати НАБУ та САП технічну підтримку для посилення стратегічних комунікаційних спроможностей, кризових комунікацій, здатності протидіяти дезінформації, покращення інформаційних кампаній та інших дотичних заходів.

Вимоги до кандидата:

Експерт/ка зареєстрований як фізична особа-підприємець відповідно до законодавства України;

5+ років професійного досвіду у розробці та реалізації комунікаційної діяльності у межах вказаного вище обсягу завдань;

Підтверджений досвід надання комунікаційної підтримки органам державної влади буде перевагою;

Досвід роботи з українською та міжнародною аудиторіями, зокрема європейською;

Відповідна освіта – щонайменше ступінь магістра у сфері комунікацій, PR, журналістики чи подібній;

Розуміння процесів антикорупційної реформи в Україні та знання антикорупційної інфраструктури (НАБУ, САП) буде перевагою;

Досвід у зниженні комунікаційних ризиків буде перевагою;

Сильні навички комунікації;

Високий рівень доброчесності;

Глибока відданість співпраці з українськими антикорупційними інституціями та розуміння складного контексту їхньої діяльності;

Вільне володіння українською та англійською мовами (усно й письмово).

Загальний бюджет контракту для експерта не може перевищувати 30 000 євро або 1 452 750 гривень за поточним обмінним курсом.

Максимальна денна ставка експерта – 200 євро або 9 685 гривень за поточним обмінним курсом. Оплата здійснюватиметься щомісяця.

