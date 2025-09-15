НАБУ шукає антикризового піарника із зарплатнею 10 тисяч гривень на день
Оголошено вакансію на старшого радника з комунікацій для Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП)
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Антикорупційну ініціативу ЄС в Україні.
Фахівець повинен надавати НАБУ та САП технічну підтримку для посилення стратегічних комунікаційних спроможностей, кризових комунікацій, здатності протидіяти дезінформації, покращення інформаційних кампаній та інших дотичних заходів.
Вимоги до кандидата:
- Експерт/ка зареєстрований як фізична особа-підприємець відповідно до законодавства України;
- 5+ років професійного досвіду у розробці та реалізації комунікаційної діяльності у межах вказаного вище обсягу завдань;
- Підтверджений досвід надання комунікаційної підтримки органам державної влади буде перевагою;
- Досвід роботи з українською та міжнародною аудиторіями, зокрема європейською;
- Відповідна освіта – щонайменше ступінь магістра у сфері комунікацій, PR, журналістики чи подібній;
- Розуміння процесів антикорупційної реформи в Україні та знання антикорупційної інфраструктури (НАБУ, САП) буде перевагою;
- Досвід у зниженні комунікаційних ризиків буде перевагою;
- Сильні навички комунікації;
- Високий рівень доброчесності;
- Глибока відданість співпраці з українськими антикорупційними інституціями та розуміння складного контексту їхньої діяльності;
- Вільне володіння українською та англійською мовами (усно й письмово).
Загальний бюджет контракту для експерта не може перевищувати 30 000 євро або 1 452 750 гривень за поточним обмінним курсом.
Максимальна денна ставка експерта – 200 євро або 9 685 гривень за поточним обмінним курсом. Оплата здійснюватиметься щомісяця.
Раніше ми писали про те, яку середню зарплату отримують українці. За підсумками липня середня заробітна плата склала 26 499 гривень.