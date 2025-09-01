Фото: Гостаможслужба

Инспекторы Киевской таможни во время проверки международных почтовых отправлений обнаружили 12 чучел редких птиц и животных, занесенных в международные охранные конвенции

Об этом сообщает Гостаможслужба, передает RegioNews.

Посылки с чучелами направлялись в США, Великобританию, Германию, Данию и Италию. Отправителем был гражданин Украины.

Специалисты Института зоологии НАН Украины определили среди изъятых: лесного кота, пустельги обыкновенной, малой ястреба, филина, серую сову (рыжая морфа) и сову ушастую. Все эти виды находятся под угрозой исчезновения и охраняются конвенциями CITES и Бернской.

Вывоз таких животных (живых или мертвых) без специального разрешения запрещен.

Никаких разрешений на вывоз животных у отправителя не было. Чучела изъяли, на мужчину составили админпротоколы по ст. 473 Таможенного кодекса Украины.

