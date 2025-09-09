07:24  09 сентября
В Киевской области пьяный юноша избил палкой двух пожилых людей
08:27  09 сентября
Контрабанда на 2 миллиона: иностранец пытался ввезти на Львовщину брендовую одежду и косметику
08:12  09 сентября
В Днепре столкнулись три автомобиля: пострадали 14-летняя пассажирка и 16-летний пешеход
09 сентября 2025, 09:11

На Львовщине пограничники обнаружили в микроавтобусе окаменевший скелет морской рептилии возрастом в 200 млн лет

09 сентября 2025, 09:11
Фото: ГПСУ
В пункте пропуска "Краковец" пограничники обнаружили в микроавтобусе Mercedes необычный "груз"

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Пограничники обнаружили в багажнике микроавтобуса окаменевший скелет, похожий на древнюю морскую рептилию Keichousaurus. Ее возраст – около 200 миллионов лет.

Водитель, 35-летний житель Тернопольщины, объяснил, что получил "экспонат" во Франции и должен был передать его на Закарпатье.

Окончательную оценку, имеет скелет культурную или историческую ценность, дадут эксперты.

Напомним, ранее из Украины за границу пытались переслать по почте 12 чучел редких птиц и животных, занесенных в международные охранные конвенции. Посылки с чучелами направлялись в США, Великобританию, Германию, Данию и Италию.

05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
07 августа 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
