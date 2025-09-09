Фото: ГПСУ

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Пограничники обнаружили в багажнике микроавтобуса окаменевший скелет, похожий на древнюю морскую рептилию Keichousaurus. Ее возраст – около 200 миллионов лет.

Водитель, 35-летний житель Тернопольщины, объяснил, что получил "экспонат" во Франции и должен был передать его на Закарпатье.

Окончательную оценку, имеет скелет культурную или историческую ценность, дадут эксперты.

Напомним, ранее из Украины за границу пытались переслать по почте 12 чучел редких птиц и животных, занесенных в международные охранные конвенции. Посылки с чучелами направлялись в США, Великобританию, Германию, Данию и Италию.