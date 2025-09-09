На Львовщине пограничники обнаружили в микроавтобусе окаменевший скелет морской рептилии возрастом в 200 млн лет
В пункте пропуска "Краковец" пограничники обнаружили в микроавтобусе Mercedes необычный "груз"
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Пограничники обнаружили в багажнике микроавтобуса окаменевший скелет, похожий на древнюю морскую рептилию Keichousaurus. Ее возраст – около 200 миллионов лет.
Водитель, 35-летний житель Тернопольщины, объяснил, что получил "экспонат" во Франции и должен был передать его на Закарпатье.
Окончательную оценку, имеет скелет культурную или историческую ценность, дадут эксперты.
Напомним, ранее из Украины за границу пытались переслать по почте 12 чучел редких птиц и животных, занесенных в международные охранные конвенции. Посылки с чучелами направлялись в США, Великобританию, Германию, Данию и Италию.
