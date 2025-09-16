15:59  15 вересня
Студентів-першокурсників, які протягом 10 днів не відвідували заняття, передаватимуть ТЦК
15:47  15 вересня
У Києві Lexus перекинувся на дах після зіткнення з учбовим авто: є постраждалий
12:59  15 вересня
Скандал із Темляком: Українська кіноакадемія планує механізм відкликання премій
UA | RU
UA | RU
16 вересня 2025, 00:24

Ікона, монети, марки й кларнет: на кордоні вилучили раритети

16 вересня 2025, 00:24
Читайте также на русском языке
Фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

Прикордонники спільно з митниками упродовж 14 вересня зупинили чотири спроби незаконного перевезення предметів старовини

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

У пункті пропуску "Порубне" на Буковині у громадянина Румунії, який пішки йшов в Україну, виявили 19 монет XVII–XVIII століть.

У "Дяківцях" 55-річний житель Чернівецької області намагався вивезти з країни в багажнику мікроавтобуса ікону з ознаками старовини. Чоловік пояснив, що взяв її "як передачу" та не знав про історичну цінність образа.

У "Краківці" на Львівщині в рюкзаку 18-річної пасажирки автобуса до Чехії знайшли 45 монет (1813–1957 рр.) та 9 поштових марок (1970–1980 рр.).

У "Могилеві-Подільському" на Вінниччині на кордоні з Молдовою прикордонники виявили у пасажира рейсового автобуса кларнет у футлярі, виготовлений приблизно у 1920–1950 роках.

Усі предмети вилучили для експертизи, митники оформили відповідни протоколи.

Нагадаємо, раніше з України за кордон намагалися переслати поштою 12 опудал рідкісних птахів і тварин, занесених до міжнародних охоронних конвенцій. Посилки з опудалами прямували до США, Великобританії, Німеччини, Данії та Італії.

Також повідомлялося, що на Львівщині прикордонники виявили у мікроавтобусі скам’янілий скелет морської рептилії віком у 200 млн років.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
прикордонники митниця раритет монета музичні інструменти
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
Ведуча Катерина Осадча зізналась, чи хоче її старший син повертатися в Україну
16 вересня 2025, 02:00
В Україні подорожчала свинина: які ціни в супермаркетах
16 вересня 2025, 01:00
Акторка Анна Саліванчук після розлучення розповіла, що відлякує від неї багатьох чоловіків
16 вересня 2025, 00:00
У Запоріжжі попереджають про нову схему аферистів
15 вересня 2025, 21:45
На окупованих територіях Запорізької області бензин починає остаточно зникати
15 вересня 2025, 21:28
Стежила за військовими та "зливала" дані ворогу: в Одесі підприємиця виявилась агенткою росіян
15 вересня 2025, 21:10
У Сумській області чоловік найняв кілера, щоб вбити колишню кохану
15 вересня 2025, 20:39
НАБУ шукає антикризового піарника із зарплатнею 10 тисяч гривень на день
15 вересня 2025, 20:09
На Житомирщині чоловік загинув під колесами потяга
15 вересня 2025, 20:07
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »