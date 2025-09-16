Фото: ДПСУ

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

У пункті пропуску "Порубне" на Буковині у громадянина Румунії, який пішки йшов в Україну, виявили 19 монет XVII–XVIII століть.

У "Дяківцях" 55-річний житель Чернівецької області намагався вивезти з країни в багажнику мікроавтобуса ікону з ознаками старовини. Чоловік пояснив, що взяв її "як передачу" та не знав про історичну цінність образа.

У "Краківці" на Львівщині в рюкзаку 18-річної пасажирки автобуса до Чехії знайшли 45 монет (1813–1957 рр.) та 9 поштових марок (1970–1980 рр.).

У "Могилеві-Подільському" на Вінниччині на кордоні з Молдовою прикордонники виявили у пасажира рейсового автобуса кларнет у футлярі, виготовлений приблизно у 1920–1950 роках.

Усі предмети вилучили для експертизи, митники оформили відповідни протоколи.

Нагадаємо, раніше з України за кордон намагалися переслати поштою 12 опудал рідкісних птахів і тварин, занесених до міжнародних охоронних конвенцій. Посилки з опудалами прямували до США, Великобританії, Німеччини, Данії та Італії.

Також повідомлялося, що на Львівщині прикордонники виявили у мікроавтобусі скам’янілий скелет морської рептилії віком у 200 млн років.