У застосунку Армія+ з’явилися нові послуги
В додатку Армія+ стали доступні ще п’ять нових рапортів і довідник Армія ID
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони.
Зокрема у застосунку Армія+ з’явилася можливість подати п’ять нових рапортів. Вони стосуються отримання одноразової грошової допомоги, донації крові, звільнення зі служби за віком та отримання довідок.
Нові рапорти стануть доступними після оновлення застосунку у App Store чи Play Market.
Раніше у Резерв+ розширили перелік відстрочок від мобілізації. Зокрема це стосується працівників освіти.
02 вересня 2025, 16:41
У Сумській області чоловік найняв кілера, щоб вбити колишню коханну
15 вересня 2025, 19:17
