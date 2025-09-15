У застосунку Армія+ з’явилися нові послуги

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В додатку Армія+ стали доступні ще п’ять нових рапортів і довідник Армія ID

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони.

Зокрема у застосунку Армія+ з’явилася можливість подати п’ять нових рапортів. Вони стосуються отримання одноразової грошової допомоги, донації крові, звільнення зі служби за віком та отримання довідок.

Нові рапорти стануть доступними після оновлення застосунку у App Store чи Play Market.

