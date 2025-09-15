Фото: ілюстративне

З 1 жовтня в Україні змінюються умови продажу алкоголю та тютюну, що може вплинути на роботу магазинів і ціни

Про це повідомляє Forbes, передає RegioNews.

З 1 жовтня в Україні набудуть чинності нові правила продажу алкоголю та тютюну. Закон встановлює мінімальний поріг середньої офіційної зарплати для продавців у розмірі двох мінімальних зарплат – 16 000 грн. У певних випадках допускається нижчий поріг – 12 000 грн, що становить півтори мінімальні зарплати.

За новими вимогами, податкова служба перевірятиме фінансову звітність торгових точок і матиме право анулювати ліцензії у тих, хто не виконуватиме правила. Контроль стосуватиметься як великих мережевих магазинів, так і невеликих магазинів у регіонах.

Аналітики прогнозують, що частина торгових точок з алкоголем та сигаретами може закритися через неможливість забезпечити необхідний рівень зарплат персоналу. Особливо це стосується невеликих селищ і сільських населених пунктів, де магазини працюють на обмеженому ринку.

Нові правила також можуть вплинути на ціни для кінцевого споживача. Зокрема, підвищення витрат на оплату праці продавців може призвести до зростання цін на алкогольні напої та тютюнові вироби. При цьому держава підкреслює, що основна мета змін – забезпечити дотримання ліцензійних умов і підвищити прозорість ринку.

