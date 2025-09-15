12:59  15 вересня
Скандал із Темляком: Українська кіноакадемія планує механізм відкликання премій
10:11  15 вересня
У Києві працівник автомийки викрав BMW клієнта та розбив його в ДТП
08:20  15 вересня
Конфлікт на релігійному ґрунті: підлітка підозрюють у вбивстві чоловіка у Харкові
15 вересня 2025, 17:15

В Україні змінюють правила продажу алкоголю та тютюну з 1 жовтня

15 вересня 2025, 17:15
Фото: ілюстративне
З 1 жовтня в Україні змінюються умови продажу алкоголю та тютюну, що може вплинути на роботу магазинів і ціни

Про це повідомляє Forbes, передає RegioNews.

З 1 жовтня в Україні набудуть чинності нові правила продажу алкоголю та тютюну. Закон встановлює мінімальний поріг середньої офіційної зарплати для продавців у розмірі двох мінімальних зарплат – 16 000 грн. У певних випадках допускається нижчий поріг – 12 000 грн, що становить півтори мінімальні зарплати.

За новими вимогами, податкова служба перевірятиме фінансову звітність торгових точок і матиме право анулювати ліцензії у тих, хто не виконуватиме правила. Контроль стосуватиметься як великих мережевих магазинів, так і невеликих магазинів у регіонах.

Аналітики прогнозують, що частина торгових точок з алкоголем та сигаретами може закритися через неможливість забезпечити необхідний рівень зарплат персоналу. Особливо це стосується невеликих селищ і сільських населених пунктів, де магазини працюють на обмеженому ринку.

Нові правила також можуть вплинути на ціни для кінцевого споживача. Зокрема, підвищення витрат на оплату праці продавців може призвести до зростання цін на алкогольні напої та тютюнові вироби. При цьому держава підкреслює, що основна мета змін – забезпечити дотримання ліцензійних умов і підвищити прозорість ринку.

Нагадаємо, з 2026 року в Україні електроенергія щороку дорожчатиме приблизно на 20%. Новий прогноз Мінекономіки уточнює, що зростання тарифів для населення у 2026–2028 роках становитиме 15% із можливим відхиленням у 5%.

Україна алкоголь тютюн продаж гроші зарплата магазин сигарети
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
07 серпня 2025
