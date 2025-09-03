Фото: иллюстративное

Об этом сообщает "Экономическая правда", передает RegioNews.

Министерство экономики обнародовало прогноз развития энергетического сектора на 2026-2028 годы. Согласно документу, тарифы на электроэнергию для населения будут ежегодно расти в пределах 15% с возможным отклонением в 5%. Речь идет о сравнении цен "декабрь к декабрю" каждый год. Соответствующие данные приведены в письме Минэкономики №3011-02/30287-03, содержащем уточненные сценарные условия функционирования экономики.

Подробности этого прогноза были представлены Министерством финансов во время заседания правительства 3 сентября. Ведомство включило их в свое заключение по проекту решения, касающегося деятельности государственного предприятия "Гарантированный покупатель". Как отмечают в Минфине, прогнозные показатели тарифов формируют базу планирования бюджетных и экономических расчетов в последующие годы.

Напомним, с 1 июня 2024 года тариф на электроэнергию для населения составляет 4,32 грн за кВт-ч, а по ночному тарифу – 2,16 грн. В июле НКРЭКУ приняло решение о повышении тарифов на распределение электроэнергии для бизнеса, однако цены для бытовых потребителей остались без изменений. В среднем цена распределения для компаний возросла на 14% для первого класса напряжения и на 23% для второго.

В то же время, украинская энергосистема продолжает активно интегрироваться в европейский рынок. В августе 2025 года экспорт электроэнергии вырос на 60% по сравнению с июлем и достиг 450 тыс. МВт-ч, что явилось рекордным показателем со времени присоединения к ENTSO-E. Основными направлениями экспорта остаются Венгрия и Молдова. Кроме того, в августе Украина несколько раз выходила во главу угла среди 26 стран Европы по индексу цены BASE на рынке "на сутки вперед".

Ранее сообщалось, экспорт украинского металла обвалился на треть. Украинские металлурги за январь-июль 2025 года снизили экспорт стальных полуфабрикатов на 36,3% против прошлогоднего показателя.