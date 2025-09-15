1300 случаев кори за семь месяцев: где в Украине ситуация самая плохая

Иллюстративное фото: из открытых источников

За 7 месяцев 2025 года в Украине зарегистрировано 1377 случаев кори, из них 1017 – среди детей до 17 лет

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава, передает RegioNews.

Отмечается, что больше всего случаев фиксируется в Ивано-Франковской, Черновицкой и Винницкой областях.

Корь – одно из самых заразных вирусных заболеваний в мире. Вирус передается воздушно-капельным путем и может оставаться активным в воздухе и поверхностях еще два часа после того, как больной покинул помещение.

Больной может быть источником инфекции еще до появления высыпаний, обычно возникающих на 4–5 день болезни. Сначала корь напоминает обычную простуду, что затрудняет своевременную диагностику.

Самые уязвимые к осложнениям младенцы и дети до 5 лет, а также беременные женщины, люди с ослабленным иммунитетом (ВИЧ, онкозаболевание, химиотерапия)

В таких случаях корь может привести к пневмонии, энцефалиту (воспаление мозга) и даже смерти.

Напомним, в этом году на Буковине из-за осложнений от кори умер 10-летний ребенок, который не был привит. По этому случаю эпидемиологи провели расследование, определили контактных лиц и организовали медицинское наблюдение за ними.