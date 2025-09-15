12:59  15 сентября
Скандал с Темляком: Украинская киноакадемия планирует механизм отзыва премий
10:11  15 сентября
В Киеве работник автомойки угнал BMW клиента и разбил его в ДТП
08:20  15 сентября
Конфликт на религиозной почве: подросток подозревается в убийстве мужчины в Харькове
UA | RU
UA | RU
15 сентября 2025, 13:38

1300 случаев кори за семь месяцев: где в Украине ситуация самая плохая

15 сентября 2025, 13:38
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

За 7 месяцев 2025 года в Украине зарегистрировано 1377 случаев кори, из них 1017 – среди детей до 17 лет

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава, передает RegioNews.

Отмечается, что больше всего случаев фиксируется в Ивано-Франковской, Черновицкой и Винницкой областях.

Корь – одно из самых заразных вирусных заболеваний в мире. Вирус передается воздушно-капельным путем и может оставаться активным в воздухе и поверхностях еще два часа после того, как больной покинул помещение.

Больной может быть источником инфекции еще до появления высыпаний, обычно возникающих на 4–5 день болезни. Сначала корь напоминает обычную простуду, что затрудняет своевременную диагностику.

Самые уязвимые к осложнениям младенцы и дети до 5 лет, а также беременные женщины, люди с ослабленным иммунитетом (ВИЧ, онкозаболевание, химиотерапия)

В таких случаях корь может привести к пневмонии, энцефалиту (воспаление мозга) и даже смерти.

Напомним, в этом году на Буковине из-за осложнений от кори умер 10-летний ребенок, который не был привит. По этому случаю эпидемиологи провели расследование, определили контактных лиц и организовали медицинское наблюдение за ними.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина корь дети болезнь осложнения статистика
На Харьковщине ребенка покусал бешеный кот
12 сентября 2025, 16:55
Все новости »
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
Усик меняет ринг на поле: легендарный боксер сыграет в футбол
15 сентября 2025, 14:54
Ветеран войны из Запорожья реставрирует раритетные мотоциклы – их покажут в Киеве
15 сентября 2025, 14:32
В Киевской области произошел взрыв возле мусорки: есть погибшая и раненый
15 сентября 2025, 14:27
На Закарпатье будут судить мужчину, который раскопал уникальное сокровище кельтов и пытался его продать
15 сентября 2025, 14:19
Ночной обстрел Херсона: в ГВА показали последствия
15 сентября 2025, 14:08
Захочу – куплю себе "Майбах" или "Роллс Ройс": Михайлова ответила на критику по поводу приобретения авто
15 сентября 2025, 13:35
"еОселя" стала доступнее для ВПЛ и жителей прифронтовых громад
15 сентября 2025, 13:19
Бои за Донбасс: "Азов" и ВСУ освободили еще один населенный пункт
15 сентября 2025, 13:17
На Запорожье россияне убили мужчину дроном
15 сентября 2025, 13:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Все публикации »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »