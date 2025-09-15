Сырский уволил двух командующих

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду".

По данным издания, обоих командующих сместили с их должностей примерно неделю назад. Решения об их увольнении были связаны с потерями позиций в зоне ответственности корпусов.

Так, 17-й корпус, который возглавлял Силенко, стоит в Запорожской области, где за последнее время Силы обороны потеряли Каменское и часть села Плавные. В то время как 20-й корпус, возглавлявший Китугин, стоит на границе Донецкой и Днепропетровской областей, где россиянам удалось прорваться на Днепропетровщину.

Ранее Сырский объяснил, почему Украина должна продолжать мобилизацию. По его мнению, нужно продолжать меры по мобилизации, улучшать боевую подготовку, усиливать беспилотную компоненту наших войск, потому что РФ не собирается останавливаться и постоянно наращивает свою армию.