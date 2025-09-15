12:59  15 сентября
Скандал с Темляком: Украинская киноакадемия планирует механизм отзыва премий
10:11  15 сентября
В Киеве работник автомойки угнал BMW клиента и разбил его в ДТП
08:20  15 сентября
Конфликт на религиозной почве: подросток подозревается в убийстве мужчины в Харькове
15 сентября 2025, 16:44

Сырский уволил двух командующих

15 сентября 2025, 16:44
иллюстративное фото: из открытых источников
Главнокомандующий Александр Сырский уволил командующих двух корпусов – руководителя 17-го корпуса Владимира Силенко и 20-го Максима Китугина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду".

По данным издания, обоих командующих сместили с их должностей примерно неделю назад. Решения об их увольнении были связаны с потерями позиций в зоне ответственности корпусов.

Так, 17-й корпус, который возглавлял Силенко, стоит в Запорожской области, где за последнее время Силы обороны потеряли Каменское и часть села Плавные. В то время как 20-й корпус, возглавлявший Китугин, стоит на границе Донецкой и Днепропетровской областей, где россиянам удалось прорваться на Днепропетровщину.

Ранее Сырский объяснил, почему Украина должна продолжать мобилизацию. По его мнению, нужно продолжать меры по мобилизации, улучшать боевую подготовку, усиливать беспилотную компоненту наших войск, потому что РФ не собирается останавливаться и постоянно наращивает свою армию.

15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
