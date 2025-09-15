Сирський звільнив двох командувачів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Українську правду".

За даними видання, обох командувачів змістили з їхніх посад приблизно тиждень тому. Рішення про їх звільнення були пов'язані із втратами позицій у зоні відповідальності корпусів.

Так, 17-й корпус, який очолював Сіленко, стоїть у Запорізькій області, де за останній час Сили оборони втратили село Кам'янське та частину села Плавні. Тоді як 20-й корпус, який очолював Кітугін, стоїть на межі Донецької та Дніпропетровської областей, де росіянам вдалося прорватися на Дніпропетровщину.

Раніше Сирський пояснив, чому Україна має продовжувати мобілізацію. На його думку, потрібно продовжувати заходи мобілізації, поліпшувати бойову підготовку, посилювати безпілотну компоненту наших військ, тому що РФ не збирається зупинятися і постійно нарощує свою армію.