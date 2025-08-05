Сырский объяснил, почему Украина должна продолжать мобилизацию

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Как передает RegioNews, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, общие потери россиян в июле составили более 33,2 тысяч человек, что на 800 человек больше, чем в предыдущем месяце.

"Русское руководство преследует цель до конца года сформировать 10 новых дивизий, две уже созданы. Поэтому нет другого выбора, как продолжать меры мобилизации, улучшать боевую подготовку, усиливать беспилотную компоненту наших войск", - говорится в сообщении.

Также Сырский упомянул о корпусной реформе, которая позволит сделать управление войсками более эффективным.

"Подавляющее большинство вновь армейских корпусов приняли свои полосы ответственности и определенные комплекты войск", - добавил он.

Напомним, ранее министр обороны Шмигаль высказался по поводу мобилизации. По его мнению, все происходит на 90% добровольно и согласно плану. Также министр заявил, что люди получают повестки, а затем приходят служить.