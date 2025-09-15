12:59  15 вересня
15 вересня 2025, 15:52

ЗНО стане обов’язковим для 4-класників з 2027 року, – наказ МОН

15 вересня 2025, 15:52
Пілотне тестування нового формату оцінювання охопить 10 тисяч учнів початкової школи навесні 2026 року

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України, передає RegioNews.

З 2027 року державна підсумкова атестація у форматі зовнішнього незалежного оцінювання стане обов’язковою для всіх учнів 4 класів. Відповідний наказ затверджено Міністерством освіти і науки України.

Підготовка до впровадження нового формату оцінювання розпочнеться у 2025–2026 навчальному році. Впродовж цього періоду школярів і педагогів ознайомлюватимуть із процедурою проведення тестів та вимогами до оцінювання.

Навесні 2026 року планується проведення апробації ДПА для приблизно 10 тисяч учнів початкової школи. Це дозволить перевірити ефективність методики та внести необхідні корективи перед масовим впровадженням.

Мета нововведення – забезпечити стандартизовану оцінку навчальних досягнень учнів на ранньому етапі шкільного навчання та підготувати дітей до подальших етапів освіти. У МОН наголошують, що апробація допоможе виявити організаційні нюанси та відпрацювати процедури проведення ДПА у форматі ЗНО для молодших школярів.

Раніше повідомлялося, у Запорізькій області відкрили першу підземну школу. Тепер у Вільнянській громаді готуються до запуску ще одного закладу під землею на базі ліцею "Потенціал".

школа освіта навчання ЗНО МОН
15 вересня 2025
