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Тайсон Фьюри анонсировал возможный поединок с Александром Усиком в апреле 2026 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне

Об этом сообщает спортсмен в своем Instagam-аккаунте, передает RegioNews.

Чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри выразил желание провести поединок с Александром Усиком 18 апреля 2026 года на легендарном лондонском стадионе "Уэмбли".

Это заявление привлекло внимание поклонников бокса, особенно учитывая, что ранее в этом году Фьюри объявлял о завершении спортивной карьеры. Несмотря на то, что тогда он выражал сомнения относительно дальнейшего участия в боях, теперь чемпион готов вернуться на ринг ради возможного боя с Усиком.

Пока что детали организации поединка остаются неизвестными, но дата и место вызывают большой интерес у фанатов и экспертов. Такой матч мог бы стать одним из самых ожидаемых событий в мире бокса.

Ранее сообщалось, Василий Ломаченко объявил о завершении карьеры.