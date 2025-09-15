12:59  15 вересня
Скандал із Темляком: Українська кіноакадемія планує механізм відкликання премій
10:11  15 вересня
У Києві працівник автомийки викрав BMW клієнта та розбив його в ДТП
08:20  15 вересня
Конфлікт на релігійному ґрунті: підлітка підозрюють у вбивстві чоловіка у Харкові
15 вересня 2025, 14:54

Усик змінює ринг на поле: легендарний боксер зіграє у футбол

15 вересня 2025, 14:54
Фото: ФК Полісся
Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик зіграє у благодійному футбольному матчі в Лісабоні

Про це йдеться на сторінці Українського Червоного Хреста, передає RegioNews.

Сьогодні, 15 вересня, у Лісабоні відбудеться масштабний благодійний Матч Легенд, який збере зірок світового футболу з усього світу. Особливою родзинкою події стане участь абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика.

У команді Світових Легенд виступлять відомі футбольні легенди, серед яких італійські зірки Фабіо Каннаваро та Алессандро Дель П’єро, а також аргентинець Хав’єр Дзанетті.

Під час матчу планується зібрати понад 1 мільйон євро, які будуть спрямовані на підтримку благодійних організацій, що допомагають у вирішенні соціальних та гуманітарних питань.

Нагадаємо, Олександр Усик очолив оновлений фанатський рейтинг Pound for Pound (P4P). Але у професійному рейтингу BoxRec він опинився лише на 14 позиції.

Рейтинг P4P ("pound for pound") визначає найкращих боксерів незалежно від їхньої вагової категорії. У ньому оцінюються не лише титули та рекорди, але й рівень суперників, яких боєць переміг, та загальна якість його виступів.

футбол Благодійність поле Усик Олександр боксер Матч Легенд
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
У застосунку Армія+ з’явилися нові послуги
15 вересня 2025, 17:44
У Києві оголосили підозру водійці, яка пʼяною збила військову на переході й поїхала геть
15 вересня 2025, 17:33
$6000 з особи: на Закарпатті викрито незаконний канал переправлення осіб до Румунії
15 вересня 2025, 17:29
Російський дрон атакував Запорізький район: пошкоджені будинки, поранений чоловік
15 вересня 2025, 17:22
В Україні змінюють правила продажу алкоголю та тютюну з 1 жовтня
15 вересня 2025, 17:15
"Пакунок школяра": на що українці найчастіше витрачають гроші
15 вересня 2025, 17:14
На Харківщині розмінування залишається одним із головних пріоритетів зміцнення безпеки
15 вересня 2025, 17:10
Місто Куп’янськ на Харківщині зруйнований на 95% через щоденні обстріли
15 вересня 2025, 16:59
У Києві стався вибух у квартирі: є загиблі та постраждалий
15 вересня 2025, 16:50
Сирський звільнив двох командувачів
15 вересня 2025, 16:44
