Усик змінює ринг на поле: легендарний боксер зіграє у футбол

Фото: ФК Полісся

Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик зіграє у благодійному футбольному матчі в Лісабоні

Про це йдеться на сторінці Українського Червоного Хреста, передає RegioNews.

Сьогодні, 15 вересня, у Лісабоні відбудеться масштабний благодійний Матч Легенд, який збере зірок світового футболу з усього світу. Особливою родзинкою події стане участь абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика.

У команді Світових Легенд виступлять відомі футбольні легенди, серед яких італійські зірки Фабіо Каннаваро та Алессандро Дель П’єро, а також аргентинець Хав’єр Дзанетті.

Під час матчу планується зібрати понад 1 мільйон євро, які будуть спрямовані на підтримку благодійних організацій, що допомагають у вирішенні соціальних та гуманітарних питань.

Нагадаємо, Олександр Усик очолив оновлений фанатський рейтинг Pound for Pound (P4P). Але у професійному рейтингу BoxRec він опинився лише на 14 позиції.

Рейтинг P4P ("pound for pound") визначає найкращих боксерів незалежно від їхньої вагової категорії. У ньому оцінюються не лише титули та рекорди, але й рівень суперників, яких боєць переміг, та загальна якість його виступів.