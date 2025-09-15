Усик змінює ринг на поле: легендарний боксер зіграє у футбол
Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик зіграє у благодійному футбольному матчі в Лісабоні
Про це йдеться на сторінці Українського Червоного Хреста, передає RegioNews.
Сьогодні, 15 вересня, у Лісабоні відбудеться масштабний благодійний Матч Легенд, який збере зірок світового футболу з усього світу. Особливою родзинкою події стане участь абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика.
У команді Світових Легенд виступлять відомі футбольні легенди, серед яких італійські зірки Фабіо Каннаваро та Алессандро Дель П’єро, а також аргентинець Хав’єр Дзанетті.
Під час матчу планується зібрати понад 1 мільйон євро, які будуть спрямовані на підтримку благодійних організацій, що допомагають у вирішенні соціальних та гуманітарних питань.
Нагадаємо, Олександр Усик очолив оновлений фанатський рейтинг Pound for Pound (P4P). Але у професійному рейтингу BoxRec він опинився лише на 14 позиції.
Рейтинг P4P ("pound for pound") визначає найкращих боксерів незалежно від їхньої вагової категорії. У ньому оцінюються не лише титули та рекорди, але й рівень суперників, яких боєць переміг, та загальна якість його виступів.