В Черновицкой области из-за осложнений от кори умер ребенок

иллюстративное фото: acmd.clinic

На Буковине из-за осложнений от кори умер 10-летний ребенок. Он был не вакцинирован

Об этом сообщает департамент здравоохранения Черновицкой ОВД, передает RegioNews.

По этому случаю эпидемиологи провели расследование, определили контактных лиц и организовали медицинское наблюдение за ними.

"Это позволило остановить дальнейшее распространение инфекции в указанном очаге. В то же время отмечается, что для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы уровень вакцинации достигал 95-98% как на уровне областей, так и страны в целом", – говорится в сообщении.

В департаменте здравоохранения подчеркнули, что 23,5% детей в области, которые должны были привиться против кори в 2024 году, до сих пор не вакцинированы.

Основными причинами отказа от прививок у детей являются религиозные убеждения родителей, опасения побочных эффектов и необоснованная отсрочка вакцинации.

Осложнения от кори

Корь опасна осложнениями, которые она может вызвать, — особенно у детей до 5 лет. Это:

воспаление легких (пневмония);

воспаление среднего уха (отит);

воспаление мозга (энцефалит);

смерть.

Поэтому при первых симптомах кори немедленно звоните на 103 или 112 для получения медицинской помощи и своевременного выявления инфекции у других людей.

Как защититься от кори

Специфического лечения кори не существует. Самый безопасный и надежный способ профилактики кори – вакцинация.

Напомним, в Черновицкой области продолжают фиксировать рост заболеваемости гриппом и ОРВИ . За прошедшую неделю эпидемический порог превышен на 49%.