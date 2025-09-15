1300 випадків кору за сім місяців: де в Україні ситуація найгірша

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

За 7 місяців 2025 року в Україні зареєстровано 1 377 випадків кору, з них 1 017 – серед дітей до 17 років

Про це повідомила пресслужба МОЗ, передає RegioNews.

Зазначається, що найбільше випадків фіксується в Івано-Франківській, Чернівецькій та Вінницькій областях.

Кір – одне з найбільш заразних вірусних захворювань у світі. Вірус передається повітряно-крапельним шляхом і може залишатися активним у повітрі та на поверхнях ще дві години після того, як хворий залишив приміщення.

Хворий може бути джерелом інфекції ще до появи висипань, які зазвичай виникають на 4–5 день хвороби. Спочатку кір нагадує звичайну застуду, що ускладнює своєчасну діагностику.

Найвразливіші до ускладнень немовлята та діти до 5 років, а також вагітні жінки, люди з ослабленим імунітетом (ВІЛ, онкозахворювання, хімієтерапія)

У таких випадках кір може призвести до пневмонії, енцефаліту (запалення мозку) та навіть смерті.

Нагадаємо, цьогоріч на Буковині через ускладнення від кору померла 10-річна дитина, яка не була щеплена. За цим випадком епідеміологи провели розслідування, визначили контактних осіб та організували медичне спостереження за ними.