12:59  15 вересня
Скандал із Темляком: Українська кіноакадемія планує механізм відкликання премій
10:11  15 вересня
У Києві працівник автомийки викрав BMW клієнта та розбив його в ДТП
08:20  15 вересня
Конфлікт на релігійному ґрунті: підлітка підозрюють у вбивстві чоловіка у Харкові
UA | RU
UA | RU
15 вересня 2025, 13:38

1300 випадків кору за сім місяців: де в Україні ситуація найгірша

15 вересня 2025, 13:38
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

За 7 місяців 2025 року в Україні зареєстровано 1 377 випадків кору, з них 1 017 – серед дітей до 17 років

Про це повідомила пресслужба МОЗ, передає RegioNews.

Зазначається, що найбільше випадків фіксується в Івано-Франківській, Чернівецькій та Вінницькій областях.

Кір – одне з найбільш заразних вірусних захворювань у світі. Вірус передається повітряно-крапельним шляхом і може залишатися активним у повітрі та на поверхнях ще дві години після того, як хворий залишив приміщення.

Хворий може бути джерелом інфекції ще до появи висипань, які зазвичай виникають на 4–5 день хвороби. Спочатку кір нагадує звичайну застуду, що ускладнює своєчасну діагностику.

Найвразливіші до ускладнень немовлята та діти до 5 років, а також вагітні жінки, люди з ослабленим імунітетом (ВІЛ, онкозахворювання, хімієтерапія)

У таких випадках кір може призвести до пневмонії, енцефаліту (запалення мозку) та навіть смерті.

Нагадаємо, цьогоріч на Буковині через ускладнення від кору померла 10-річна дитина, яка не була щеплена. За цим випадком епідеміологи провели розслідування, визначили контактних осіб та організували медичне спостереження за ними.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна кір діти хвороба ускладнення статистика
На Харківщині дитину покусав скажений кіт
12 вересня 2025, 16:55
Всі новини »
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
Захочу – куплю собі "Майбах" чи "Роллс Ройс": Михайлова відповіла на критику щодо придбання авто
15 вересня 2025, 13:35
"єОселя" стала доступніша для ВПО та мешканців прифронтових громад
15 вересня 2025, 13:19
Бої за Донеччину: "Азов" і ЗСУ звільнили ще один населений пункт
15 вересня 2025, 13:17
На Запоріжжі росіяни вбили чоловіка дроном
15 вересня 2025, 13:15
Скандал із Темляком: Українська кіноакадемія планує механізм відкликання премій
15 вересня 2025, 12:59
На Буковині водій Skoda перевозив у відсіку для запасного колеса 11 "Айфонів" вартістю 600 тис. грн
15 вересня 2025, 12:56
У Харкові судитимуть "фаната РФ", який звинувачував ЗСУ в обстрілах
15 вересня 2025, 12:50
Прагнення Офісу президента залучити ветеранів є "політизованою історією і спробою перекласти відповідальність", – Михайлова
15 вересня 2025, 12:38
На Рівненщині затримали місцевого торгівця наркотиками: що йому загрожує
15 вересня 2025, 12:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »