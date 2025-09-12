19:12  12 сентября
В Киеве мужчина за час ограбил двух детей
16:49  12 сентября
Стрельба в автосервисе на Львовщине: стали известны новые подробности
16:05  12 сентября
В эти выходные в Украине будет переменная погода
UA | RU
UA | RU
12 сентября 2025, 23:55

Бывшая жена Розового отреагировала на обвинение в растрате донатов

12 сентября 2025, 23:55
Читайте також українською мовою
фото: telegraf.com.ua
Читайте також
українською мовою

Ольга Мерзликина отреагировала на обвинения в нецелевом использовании средств, которые собирали для реабилитации Виктора Розового

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на интервью модели Маши Ефросининой.

Как известно, актер, комик и ветеран ВСУ Розовый заявил, что выплатил бывшей жене полмиллиона гривен моральной компенсации, часть которых якобы взяла из благотворительной банки, куда поступали пожертвования на его реабилитацию.

Ольга Мерзликина объяснила, что деньги, которые юморист ей переслал, происходили из его личного счета.

"Мне очень жаль, если он сбросил эти деньги с банки, на которую мы собирали на его реабилитацию. Мне очень грустно тогда. Это его ответственность", – уточнила она.

Напомним, в мае 2025 года стало известно, что комик и звезда "Лиги Смеха" Виктор Розовый расстается с супругой Ольгой после года совместной жизни. По словам женщины, причиной развода стали измены со стороны мужчины.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Розовый Мерзликина общество деньги шоу-бизнес
Певец MELOVIN оказался в больнице: артист рассказал, что заставило его плакать
11 сентября 2025, 22:30
Певица Елена Тополя рассказала, где ночует ее семья после того, как их квартира повредилась в результате обстрела
11 сентября 2025, 21:30
Рэпер OTOY готовится стать отцом и уже выбрал имена для детей
10 сентября 2025, 23:50
Все новости »
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
Польша изменила правила выплат украинцам
13 сентября 2025, 00:11
Украина импортировала 400 миллионов кубометров сжиженного газа из США
12 сентября 2025, 23:45
Зеленский заявил, что Украина готова делиться опытом с НАТО
12 сентября 2025, 23:29
Украинцев предупредили об отключении мобильного интернета
12 сентября 2025, 22:43
Россияне зашли в Купянск через газовую трубу
12 сентября 2025, 22:12
Россияне атакуют Украину "Шахедами", в ряде областей объявлена воздушная тревога
12 сентября 2025, 21:59
Зеленский заявил, что ВСУ полностью сорвали наступательную операцию россиян на Сумы
12 сентября 2025, 21:42
В Ивано-Франковской области Mazda столкнулась с грузовиком – водитель легковушки погиб
12 сентября 2025, 21:10
В Польше фиксируют резкий рост пересечения границы юношами из Украины
12 сентября 2025, 20:59
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
Все публикации »
Владимир Фесенко
Игорь Луценко
Вадим Денисенко
Все блоги »