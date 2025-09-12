Бывшая жена Розового отреагировала на обвинение в растрате донатов

фото: telegraf.com.ua

Ольга Мерзликина отреагировала на обвинения в нецелевом использовании средств, которые собирали для реабилитации Виктора Розового

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на интервью модели Маши Ефросининой.

Как известно, актер, комик и ветеран ВСУ Розовый заявил, что выплатил бывшей жене полмиллиона гривен моральной компенсации, часть которых якобы взяла из благотворительной банки, куда поступали пожертвования на его реабилитацию.

Ольга Мерзликина объяснила, что деньги, которые юморист ей переслал, происходили из его личного счета.

"Мне очень жаль, если он сбросил эти деньги с банки, на которую мы собирали на его реабилитацию. Мне очень грустно тогда. Это его ответственность", – уточнила она.

Напомним, в мае 2025 года стало известно, что комик и звезда "Лиги Смеха" Виктор Розовый расстается с супругой Ольгой после года совместной жизни. По словам женщины, причиной развода стали измены со стороны мужчины.