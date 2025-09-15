12:59  15 вересня
Скандал із Темляком: Українська кіноакадемія планує механізм відкликання премій
У Києві працівник автомийки викрав BMW клієнта та розбив його в ДТП
Конфлікт на релігійному ґрунті: підлітка підозрюють у вбивстві чоловіка у Харкові
15 вересня 2025, 13:35

Захочу – куплю собі "Майбах" чи "Роллс Ройс": Михайлова відповіла на критику щодо придбання авто

15 вересня 2025, 13:35
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Військова і громадська діячка Аліна Михайлова пояснила, що купила автомобіль Mercedes GLA 200 за свою офіційну зарплату

Про це вона повідомила в інтерв'ю "Українській правді", передає RegioNews.

Раніше блогер Мирослав Олешко повідомив, що Михайлова у березні придбала кросовер Mercedes GLA 200 за 61 тисячу доларів і зробила це під час збору донатів.

Аліна наголосила, що купила автомобіль в кредит на три роки за свою офіційну зарплату.

"Стосовно ж машини, я не збираюся ні в кого питати дозволу, як витрачати свою заробітну плату, куди витрачати винагороду і премію… Чи могла я купити дешевшу машину? Та могла. Але це не має хвилювати Олешка чи ще когось. Захочу – куплю собі "Майбах" чи "Роллс Ройс", якщо матиму таку можливість...", – заявила Михайлова.

Раніше Аліна Михайлова заявила, що прагнення Офісу президента залучити на певні посади ветеранів є політизованою історією і може бути спробою перекласти відповідальність.

