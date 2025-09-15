Скандал с Темляком: Украинская киноакадемия планирует механизм отзыва премий

Фото: из открытых источников

После громкого скандала вокруг актера Константина Темляка, победившего в номинации "Лучшая мужская роль" на Национальной кинопремии "Золота Дзиґа", Украинская киноакадемия сообщила о возможности внедрения механизма отзыва номинаций или наград

Об этом сообщила исполнительный директор Анна Мачух, передает RegioNews.

Она отметила, что сейчас учредительные документы не предусматривают отзыв уже присужденных знаков отличия, но из-за общественного резонанса предлагают внести соответствующие изменения в регламент. Планируется провести опрос среди членов Академии до 30 сентября 2025 года, после чего будет принято окончательное решение.

Скандал розгорівся після того, як Темляка звинуватили у домашньому насильстві.

Сам актер заявил о добровольном отказе от награды, выразив уважение к киносообществу и зрителям.

"Я, Константин Темляк, принял решение добровольно отказаться от кинопремии "Золотая Дзига". Сейчас вокруг моего имени существует ситуация, требующая решения в личном и юридическом порядке. Я считаю некорректным в это время оставлять за собой награду, являющуюся символом и атрибутом публичной жизни", – написал он.

Как известно, победителем девятой Национальной кинопремии в категории "Лучший фильм" стал фильм Тараса Томенко "Дом "Слово". Бесконечный роман".

Напомним, полиция начала досудебное расследование по обвинениям актера Константина Темляка в домашнем насилии.

8 августа Анастасия Соловьева на своей странице в соцсетях поделилась сообщением, где заявила о многолетнем домашнем насилии, которое она якобы переживала со стороны бывшего парня, актера и военного Константина Темляка.