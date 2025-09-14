"Укрпошта" продала нерухомості на 424 млн грн
Компанії «Укрпошта» вдалося заробити 424 млн грн в результаті перших аукціонів, проведених через «Прозорро.Продажі»
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу "Прозорро.Продажі".
Як зазначається, загальна стартова вартість 23 лотів становила 174,5 млн грн. За підсумками торгів фінальна ціна зросла більш ніж у 1,4 раза — до 424 млн грн.
Станом на 12 вересня компанія оголосила ще 6 торгів з продажу нерухомості загальною стартовою вартістю понад 63,6 млн грн.
Раніше в "Укрпошті" попередили клієнтів про шахрайську схему. Йдеться про шахрайську розсилку від імені компанії.
