"Укрпочта" предупредила клиентов о мошеннической схеме

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В «Укрпочте» предупредили украинцев о мошеннической рассылке от имени компании

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение компании.

Название "Почта Украины" в сообщениях из "незнакомых" номеров и любые лишние тире, точки и буквы в ссылке говорят о мошенничестве.

"Получите подобное – не нажимайте и не переходите. Не вводите свои данные и не передавайте их посторонним", - предупредили в компании.

Напомним, "Укрпочта" изменила условия для наложенных платежей в отделениях. Теперь максимальная сумма выплат наличными не будет превышать 100 тысяч гривен в месяц.