10 сентября 2025, 18:55

Обшарпанные стены и атмосфера прошлого: как выглядит главное здание Укрпочты в Павлограде, которое выставили на аукцион

Фото: Відомо
В Павлограде главное здание "Укрпочты" в городе по улице Соборной продают с аукциона. Стоит такое здание почти в 9 миллионов. И речь идет только о стартовой цене

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Главное здание "Укрпочты" в Павлограде построили еще в 1912 году в стиле модерн по проекту Почетного гражданина Саввы Фетисова. Раньше здесь заседала городская дума, размещались комитет компартии, а также редакции газет.

Сегодня здание нуждается в серьезном ремонте. Лепнина и узоры на стенах сохранились, однако сами стены обшарпаны. Также в некоторых местах повреждена лестница. Новый владелец будет вынужден вложить большие суммы в то, чтобы привести это все в порядок.

Согласно опубликованным данным, на торги в Павлограде выставлен комплекс зданий общей ориентировочной площадью 2387,60 квадратных метров.

Напомним, в Тернопольской области могут продать спиртовой завод . Аукцион по приватизации был назначен на 11 сентября. Известно, что это работающее предприятие с производственными зданиями и большим земельным участком. Стартовая цена составляет 155992463 гривен без НДС.

