Гендиректор "Укрпочты" резко ответил хейтерам и отказался извиняться – детали скандала

Об этом он написал в Telegram, передает RegioNews.

Скандал разгорелся после того, как в соцсети X (бывший Twitter) появились скриншоты разговора Смелянского с одним из пользователей, обвинившего "Укрпочту" в увольнении почтальона из-за невыполнения плана по подпискам.

Эта переписка датирована 24 декабря 2024 года. Свой ответ Смилянский написал только 3 сентября этого года.

Игорь Смилянский отметил, что проблемы с выплатой пенсий и выполнением планов – это реальные вызовы, с которыми сталкиваются сотрудники компании. Он также подчеркнул, что если не выполняют план, можно даже повысить зарплату, но и штрафовать нарушителей тоже необходимо.

После этого другой пользователь назвал Смелянского "оторванным от реальности", на что гендиректор ответил резкой критикой: "Да нет – это ты долбень, оторванный от реальности. Ты был в деревнях? Ты был в прифронтовых зонах?"

Смелянский заявил, что не собирается извиняться за свой тон, поскольку считает нормой отвечать на хамство в таком же стиле. Он также обвинил оппонентов в "топливе популизма", отмечая, что тарифы должны быть сбалансированными, а за невыполнение задач нужно нести ответственность.

"Я точно не о популизме, мире розовых пони и "подставь вторую щеку". Если человек – мудак, кто-то должен ему об этом сказать. Извиняться я ни за что не буду", – подчеркнул Смелянский.

Справка: Игорь Ефимович Смилянский – украинский топменеджер, генеральный директор АО "Укрпочта" с апреля 2016 года. С 2025 года также занимает должность правительственного уполномоченного по вопросам реформирования таможенных органов Украины.

