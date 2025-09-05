15:51  05 сентября
На выходных в Украине будет по-летнему тепло
10:43  05 сентября
На Ровенщине мужчина вызвал полицию из-за "украденных" наркотиков
08:57  05 сентября
В Карпатах беременная туристка из Днепра травмировалась во время спуска с горы Петрос
05 сентября 2025, 14:22

Гендиректор "Укрпочты" резко ответил хейтерам и отказался извиняться – детали скандала

05 сентября 2025, 14:22
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский не намерен извиняться за свой резкий комментарий в соцсетях, вызвавший волну критики пользователей

Об этом он написал в Telegram, передает RegioNews.

Скандал разгорелся после того, как в соцсети X (бывший Twitter) появились скриншоты разговора Смелянского с одним из пользователей, обвинившего "Укрпочту" в увольнении почтальона из-за невыполнения плана по подпискам.

Эта переписка датирована 24 декабря 2024 года. Свой ответ Смилянский написал только 3 сентября этого года.

Игорь Смилянский отметил, что проблемы с выплатой пенсий и выполнением планов – это реальные вызовы, с которыми сталкиваются сотрудники компании. Он также подчеркнул, что если не выполняют план, можно даже повысить зарплату, но и штрафовать нарушителей тоже необходимо.

После этого другой пользователь назвал Смелянского "оторванным от реальности", на что гендиректор ответил резкой критикой: "Да нет – это ты долбень, оторванный от реальности. Ты был в деревнях? Ты был в прифронтовых зонах?"

Смелянский заявил, что не собирается извиняться за свой тон, поскольку считает нормой отвечать на хамство в таком же стиле. Он также обвинил оппонентов в "топливе популизма", отмечая, что тарифы должны быть сбалансированными, а за невыполнение задач нужно нести ответственность.

"Я точно не о популизме, мире розовых пони и "подставь вторую щеку". Если человек – мудак, кто-то должен ему об этом сказать. Извиняться я ни за что не буду", – подчеркнул Смелянский.

Справка: Игорь Ефимович Смилянский – украинский топменеджер, генеральный директор АО "Укрпочта" с апреля 2016 года. С 2025 года также занимает должность правительственного уполномоченного по вопросам реформирования таможенных органов Украины.

Напомним, в Киеве вынесли приговор мужчине, который поджег отделение "Укрпочты в Голосеевском районе". Также он поджег автомобиль, принадлежавший военному. Суд приговорил его к 10 годам заключения с конфискацией имущества.

соцсети скандал Укрпочта Игорь Смелянский переписка
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
