Зеленський заявив про "хороші результати" українських військ на Сумщині

фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський повідомив про «хороші результати» ЗСУ в прикордонні Сумської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на звернення президента.

За його словами, є хороші результати в прикордонні Сумщини.

"Наші підрозділи продовжують просуватися в бік державного кордону України. Дякую воїнам 225 окремого штурмового полку та 71 єгерської бригади", – йдеться у повідомленні.

Зеленський також повідомив про "значні втрати у росіян" у Куп'янську та на Донеччині.

Раніше Зеленський заявив, що ЗСУ повністю зірвали наступальну операцію росіян на Суми. За його словами, російське угруповання на Сумському напрямку втратило наступальні можливості внаслідок зазнаних втрат.