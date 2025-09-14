19:59  14 вересня
Залізничне сполучення на Київщині відновлено
Зеленський заявив про "хороші результати" українських військ на Сумщині
В Україну йдуть дощі та похолодання
фото: Офіс Президента України
Президент України Володимир Зеленський повідомив про «хороші результати» ЗСУ в прикордонні Сумської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на звернення президента.

За його словами, є хороші результати в прикордонні Сумщини.

"Наші підрозділи продовжують просуватися в бік державного кордону України. Дякую воїнам 225 окремого штурмового полку та 71 єгерської бригади", – йдеться у повідомленні.

Зеленський також повідомив про "значні втрати у росіян" у Куп'янську та на Донеччині.

Раніше Зеленський заявив, що ЗСУ повністю зірвали наступальну операцію росіян на Суми. За його словами, російське угруповання на Сумському напрямку втратило наступальні можливості внаслідок зазнаних втрат.

