Зеленський заявив про "хороші результати" українських військ на Сумщині
Президент України Володимир Зеленський повідомив про «хороші результати» ЗСУ в прикордонні Сумської області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на звернення президента.
За його словами, є хороші результати в прикордонні Сумщини.
"Наші підрозділи продовжують просуватися в бік державного кордону України. Дякую воїнам 225 окремого штурмового полку та 71 єгерської бригади", – йдеться у повідомленні.
Зеленський також повідомив про "значні втрати у росіян" у Куп'янську та на Донеччині.
Раніше Зеленський заявив, що ЗСУ повністю зірвали наступальну операцію росіян на Суми. За його словами, російське угруповання на Сумському напрямку втратило наступальні можливості внаслідок зазнаних втрат.
В ООН не виключають відправку миротворців до УкраїниВсі новини »
14 вересня 2025, 11:59Ворожа атака на Сумщині: горіли приватні будинки
13 вересня 2025, 10:37Зеленський заявив, що Україна готова ділитися досвідом з НАТО
12 вересня 2025, 23:29
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
"Укрпошта" продала нерухомості на 424 млн грн
14 вересня 2025, 20:59У Хмельницькому судили організатора схеми незаконного продажу гуманітарних авто
14 вересня 2025, 20:26Залізничне сполучення на Київщині відновлено
14 вересня 2025, 19:59В Україну йдуть дощі та похолодання
14 вересня 2025, 19:14Папа Римський зробив заяву щодо війни в Україні
14 вересня 2025, 18:29Українські прикордонники зірвали штурм росіян на півночі Харківщини
14 вересня 2025, 17:46На Чернігівщині у центрі міста посеред дня впали уламки "Шахеда"
14 вересня 2025, 16:42На Закарпатті затримали 33-річного українця, який видавав себе за іноземця і намагався підкупити прикордонників
14 вересня 2025, 15:48У Запорізькій області українські розвідники знищили російський ЗРК вартістю 50 млн доларів
14 вересня 2025, 14:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
Всі блоги »