В Україну йдуть дощі та похолодання

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Погода в Україні наступного тижня буде мінливою

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укргідрометцентр.

У понеділок, 15 вересня, буде мінлива хмарність у більшості областей України. В західних регіонах очікуються дощі.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

на півночі +20…+24 градуси;

на сході +22…+25 градусів;

у центрі +22…+24 градуси;

на півдні +22…+24 градуси;

на заході +18…+20 градусів.

Протягом наступного тижня в Україні очікується похолодання.

До кінця тижня дощі нарешті відступлять. У п'ятницю, 19 вересня, температура повітря знову підійметься.

Як повідомлялось, 13-14 вересня температура повітря в Україні коливатиметься від +8 до +25 градусів. У ці дні переважатиме суха малохмарна погода.