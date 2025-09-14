В Україну йдуть дощі та похолодання
Погода в Україні наступного тижня буде мінливою
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укргідрометцентр.
У понеділок, 15 вересня, буде мінлива хмарність у більшості областей України. В західних регіонах очікуються дощі.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- на півночі +20…+24 градуси;
- на сході +22…+25 градусів;
- у центрі +22…+24 градуси;
- на півдні +22…+24 градуси;
- на заході +18…+20 градусів.
Протягом наступного тижня в Україні очікується похолодання.
До кінця тижня дощі нарешті відступлять. У п'ятницю, 19 вересня, температура повітря знову підійметься.
Як повідомлялось, 13-14 вересня температура повітря в Україні коливатиметься від +8 до +25 градусів. У ці дні переважатиме суха малохмарна погода.
