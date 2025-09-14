Стало відомо, скільки коштує один день війни для України

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Україні катастрофічно не вистачає грошей на потреби оборони у 2026 році

Як передає RegioNews, про це заявила голова бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа.

За її словами, вартість війни постійно зростає. Наприклад, якщо рік тому один день бойових дій коштував бюджету 140 млн доларів, то зараз – 172 млн доларів. У цю суму входять зарплати військових, боєприпаси, зброя, а також підтримка поранених, зниклих безвісти та сімей загиблих.

Наступного року половину з цих потреб планують фінансувати коштом українського бюджету. Іншу частину – міжнародною військовою допомогою.

Як повідомлялось, за 7 місяців 2025 року РФ витратила близько 13,4 мільярда доларів на обстріли українських міст. Це приблизно увесь бюджет Ефіопії на 2021 рік.