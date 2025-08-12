07:29  13 августа
12 августа 2025, 23:55

Миллиарды на убийства: сколько России стоят удары по Украине в 2025 году

12 августа 2025, 23:55
Фото из открытых источников
С начала 2025 года РФ потратила около 13,4 миллиарда долларов на обстрелы украинских городов. Это примерно весь бюджет Эфиопии на 2021 год

Об этом сообщает Forbes, передает RegioNews.

Специалисты подсчитали, что только на дроны типа "Шахед" россияне с начала текущего года потратили более 5 миллиардов долларов. Эти дроны вместе с "беспилотниками-имитаторами" стали основным средством в российских воздушных атаках.

Издание отмечает, что за последние семь месяцев россияне выпустили по Украине почти 29 тысяч дальнобойных дронов. Это также 1,4-1,7 миллиона килограммов взрывчатки. Больше ударных дронов и имитаторов враг выпустил по украинским городам в июле — более 6 тысяч.

"Точная пропорция - сколько летит "Шахедов" и сколько их имитаторов - неизвестна. На май РФ производила 2700 "Шахедов" и 2500 имитаторов в месяц, рассказывали Forbes Ukraine в ГУР. В обстреле 17 июня из 440 дронов "настоящими" было около 280 "Шахедов", по сообщению Воздушных сил. Оценочная пропорция – около 55-65% в пользу настоящих "Шахедов" – примерно 16 000-19 000 таких дронов запустила РФ с начала года. Каждый из них имеет боеголовку до 90 кг. Суммарно на "Шахедах" прилетело в Украину 1400-1700 т взрывчатки с начала года", - говорят в Forbes.

Следует отметить, что по данным ГУР один "Шахед" стоит около 200 тысяч долларов. То есть только на удары этими дронами россияне могли потратить около 5,7 миллиарда долларов.

Следует отметить, что при этом ВСУ дают отпор врагу. В сутки 12 августа русская армия потеряла на фронте 980 солдат. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 1 миллиона 65 тысяч военных

РФ обстрелы российская армия
08 августа 2025
В Кривом Роге 5-летний мальчик погиб после падения с 9-го этажа
13 августа 2025, 07:59
Президент Румынии планирует осенью посетить Киев
13 августа 2025, 07:50
Последствия обстрелов Никопольщины: повреждена многоэтажка, возник пожар
13 августа 2025, 07:47
Почти 900 оккупантов и 23 артсистемы: в Генштабе назвали потери россиян за сутки
13 августа 2025, 07:38
На Днепропетровщине будут судить двух правоохранителей, требовавших взятки на блокпосте
13 августа 2025, 07:34
ДТП с пятью погибшими на Хмельнитчине: водительнице объявили подозрение
13 августа 2025, 07:29
В Киеве произошел пожар в девятиэтажке: есть погибшие
13 августа 2025, 07:17
Зеленский, Трамп и Вэнс встретятся онлайн: о чем будут говорить
13 августа 2025, 07:15
Леся Никитюк рассказала, почему выбрала Владимира Дантеса
13 августа 2025, 01:50
Известный стилист рассказал, как делал стрижку Петру Порошенко
13 августа 2025, 01:25
