Украинские военные сбили российский беспилотник стоимостью более 5 млн долларов

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Межа".

Сначала беспилотник заметили бойцы 95-й бригады, подбившие его перехватчиком. После этого подразделение "Мадяра" уже добило цель.

"Орион" размах крыла 16,3 метра и может находиться в воздухе до 24 часов. Этот дрон имеет взлетный вес до 1000 кг и способен нести полезную нагрузку до 200 кг, включая ракеты Х-50, авиабомбы УПАБ-50, ФАБ-50, КАБ-50 и подобные. Беспилотник может летать на высоте до 7500 м, набирать скорость 200 км/ч, а его радиус применения достигает 250 км.

Напомним, в ночь на 14 сентября Украина атаковала один из крупнейших российских НПЗ - "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области.