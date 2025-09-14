08:31  14 сентября
В Киевской области из-за повреждений железной дороги отменили ряд рейсов
10:29  14 сентября
Россияне атаковали автобус в Запорожской области
11:19  14 сентября
В Киевской области сдетонировали снаряды, сотни людей эвакуированы
14 сентября 2025, 12:29

Украинские военные сбили российский беспилотник стоимостью более 5 млн долларов

14 сентября 2025, 12:29
иллюстративное фото: из открытых источников
Бойцы 414-й отдельной бригады беспилотных систем ВСУ уничтожили редкий российский беспилотник «Орион», стоимость которого превышает 5 млн долларов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Межа".

Сначала беспилотник заметили бойцы 95-й бригады, подбившие его перехватчиком. После этого подразделение "Мадяра" уже добило цель.

"Орион" размах крыла 16,3 метра и может находиться в воздухе до 24 часов. Этот дрон имеет взлетный вес до 1000 кг и способен нести полезную нагрузку до 200 кг, включая ракеты Х-50, авиабомбы УПАБ-50, ФАБ-50, КАБ-50 и подобные. Беспилотник может летать на высоте до 7500 м, набирать скорость 200 км/ч, а его радиус применения достигает 250 км.

Напомним, в ночь на 14 сентября Украина атаковала один из крупнейших российских НПЗ - "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области.

