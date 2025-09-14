Українські військові збили російський безпілотник вартістю понад 5 млн доларів
Бійці 414-ї окремої бригади безпілотних систем ЗСУ знищили рідкісний російський безпілотник «Оріон», вартість якого перевищує 5 млн доларів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Межа".
Спочатку безпілотник помітили бійці 95-ї бригади, які підбили його перехоплювачем. Після цього підрозділ "Мадяра" вже добив ціль.
"Оріон" має розмах крила 16,3 метра та може перебувати у повітрі до 24 годин. Цей дрон має злітну вагу до 1000 кг та здатний нести корисне навантаження до 200 кг, в тому числі ракети Х-50, авіабомби УПАБ-50, ФАБ-50, КАБ-50 та подібні. Безпілотник може літати на висоті до 7500 м, набирати швидкість 200 км/год, а його радіус застосування сягає 250 км.
Нагадаємо, у ніч на 14 вересня Україна атакувала один із найбільших російських НПЗ –"Кірішінефтеоргсинтез" у Ленінградській області.