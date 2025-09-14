08:31  14 вересня
У Київській області через пошкодження залізниці скасували низку рейсів
10:29  14 вересня
Росіяни атакували автобус у Запорізькій області
11:19  14 вересня
На Київщині здетонували снаряди, сотні людей евакуйовано
14 вересня 2025, 12:29

Українські військові збили російський безпілотник вартістю понад 5 млн доларів

14 вересня 2025, 12:29
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Бійці 414-ї окремої бригади безпілотних систем ЗСУ знищили рідкісний російський безпілотник «Оріон», вартість якого перевищує 5 млн доларів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Межа".

Спочатку безпілотник помітили бійці 95-ї бригади, які підбили його перехоплювачем. Після цього підрозділ "Мадяра" вже добив ціль.

"Оріон" має розмах крила 16,3 метра та може перебувати у повітрі до 24 годин. Цей дрон має злітну вагу до 1000 кг та здатний нести корисне навантаження до 200 кг, в тому числі ракети Х-50, авіабомби УПАБ-50, ФАБ-50, КАБ-50 та подібні. Безпілотник може літати на висоті до 7500 м, набирати швидкість 200 км/год, а його радіус застосування сягає 250 км.

Нагадаємо, у ніч на 14 вересня Україна атакувала один із найбільших російських НПЗ –"Кірішінефтеоргсинтез" у Ленінградській області.

ЗСУ безпілотники атака РФ втрати росіян
Протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 184 бойові зіткнення: де найзапекліші бої
14 вересня 2025, 09:29
Україна атакувала комунікаційний вузол чорноморського флоту РФ у Криму
14 вересня 2025, 08:48
Удари по Росії: підсумки операцій ССО влітку 2025-го
13 вересня 2025, 17:29
В ООН не виключають відправку миротворців до України
14 вересня 2025, 11:59
На Київщині здетонували снаряди, сотні людей евакуйовано
14 вересня 2025, 11:19
Україна атакувала один із найбільших російських НПЗ
14 вересня 2025, 10:48
Росіяни атакували автобус у Запорізькій області
14 вересня 2025, 10:29
Протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 184 бойові зіткнення: де найзапекліші бої
14 вересня 2025, 09:29
Україна атакувала комунікаційний вузол чорноморського флоту РФ у Криму
14 вересня 2025, 08:48
У Київській області через пошкодження залізниці скасували низку рейсів
14 вересня 2025, 08:31
MELOVIN опублікував фото з лікарні і розповів про новий діагноз
13 вересня 2025, 18:49
Блогер Олексій Дурнєв показав розкішну квартиру в столиці
13 вересня 2025, 18:25
