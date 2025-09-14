Протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 184 бойові зіткнення: де найзапекліші бої

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Противник за добу завдав 89 авіаударів, скинув 163 керовані авіабомби, здійснив 4 785 обстрілів (137 - з РСЗВ) і залучив 6 325 дронів-камікадзе. Авіаудари, зокрема, прийшлися по районах Залізничного та Приморського (Запорізька область), Козацького й Інгульця (Херсонська область).

Тим часом авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу й техніки, чотири артилерійські засоби та один інший важливий об’єкт противника.

Найскладніша ситуація зараз на Покровському напрямку. Там українські захисники зупинили 52 наступальні дії агресора біля Володимирівки, Родинського, Миколаївки, Миролюбівки, Новоекономічного, Лисівки, Покровська, Звірового, Котлиного, Удачного, Дачного, Новомиколаївки, Новопідгороднього, Молодецького, Шахового та у бік Новопавлівки й Філії.

Нагадаємо, на днях Україна атакувала комунікаційний вузол чорноморського флоту РФ у Криму. Цей комунікаційний вузол забезпечував управління підрозділами Чорноморського флоту.